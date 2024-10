Review: Until Dawn – Een sterke horror ervaring gehinderd door technische problemen

Negen jaar na zijn oorspronkelijke release in 2015 blijft Until Dawn een van de meest intrigerende interactieve horrorgames die je kunt spelen. Het verhaal is zonder twijfel het hoogtepunt van de game en weet ook na al die jaren nog steeds te boeien. De manier waarop de verschillende verhaallijnen zich ontwikkelen, afhankelijk van de keuzes die je maakt, houdt je op het puntje van je stoel. De spanning wordt meesterlijk opgebouwd, en de game slaagt erin je keer op keer te verrassen.



Verhaal blijft sterk

Het verhaal in Until Dawn blijft absoluut de kracht van de game. De combinatie van een klassieke horror-setting – een groep vrienden op een afgelegen locatie – en de interactie tussen de personages zorgt voor een meeslepende ervaring. Zelfs als je de originele versie hebt gespeeld, blijft het verhaal sterk genoeg om je aandacht vast te houden. De keuzes die je maakt, hebben direct invloed op het lot van de personages, wat zorgt voor een sterke motivatie om het goed te doen. Je wilt gewoon weten wat er gebeurt, en dat is een groot compliment voor de schrijvers van de game.

Grafisch gemoderniseerd, maar met gemengde resultaten

Visueel ziet Until Dawn er interessant uit. De game is duidelijk opgepoetst en gemoderniseerd, wat in sommige gebieden goed uitpakt. De omgevingen zien er prachtig uit en doen uitstekend werk om je onder te dompelen in de grimmige sfeer van de game. De donkere, besneeuwde gebieden en verlaten locaties stralen een sfeer van dreiging uit die perfect past bij het verhaal.

Toch is niet alles even goed gelukt op grafisch gebied. Veel van de personages voelen niet helemaal natuurlijk aan en hebben iets wat net niet klopt. Het is moeilijk precies te zeggen waarom, maar het geeft een onnatuurlijk gevoel, vooral in de close-ups. Dit doet wat afbreuk aan de immersie, zeker als je bedenkt hoe belangrijk de personages en hun interacties zijn in dit verhaal. Dat brengt de voor- en nadelen van Unreal Engine 5 naar voren. De omgevingen kunnen er prachtig uitzien als je voor een realistische artstyle gaat, maar die stijl pakt niet altijd goed uit voor personen.

Gameplay: QTE’s zijn goed, maar lopen is frustrerend

De game blinkt uit in zijn QTE’s, die responsief en bevredigend aanvoelen. Deze momenten zorgen voor spannende scènes waarbij snelle reflexen nodig zijn om personages te redden. Dit is een van de sterkere aspecten van de gameplay, en het houdt de spanning hoog.

Maar dan is er het lopen. Het voelt clunky en onhandig, alsof je worstelt met de besturing terwijl je door de omgevingen navigeert. Dit is vooral jammer, omdat je veel tijd in de game doorbrengt met rondlopen. Gezien het feit dat dit een gemoderniseerde versie is, had dit probleem echt aangepakt moeten worden. Het gebrek aan verfijning in de bewegingen haalt je af en toe volledig uit de ervaring.

Prestatieproblemen en frame drops

Een groot probleem met deze gemoderniseerde versie zijn de technische problemen. Tijdens sommige scènes merk je merkwaardige vertragingen en framedrops, zelfs wanneer er niets spectaculairs op het scherm gebeurt. Deze prestatieproblemen komen ook voor tijdens het rondlopen, wat de clunky besturing alleen maar erger maakt. Dit soort technische problemen zijn een serieuze belemmering voor de ervaring, en ze halen je echt uit het spel op cruciale momenten.

Audiovisuele sfeer

De muziek en geluidsontwerp van Until Dawn weten wel precies de juiste sfeer neer te zetten. Van de langzame, dreigende muziek tot de schrikeffecten tijdens de spannende momenten, de soundtrack zorgt ervoor dat de spanning constant voelbaar is. Het draagt bij aan de opbouw van de horror en houdt je op scherp tijdens de engere delen van de game.

Moet je deze versie kopen?

Als je de originele versie van Until Dawn hebt gespeeld, is er helaas weinig reden om deze versie op te pikken. Met geen upgradepad en zonder substantiële verbeteringen aan de kernervaring, is het moeilijk te rechtvaardigen om opnieuw te betalen voor een game die eigenlijk niet genoeg nieuwe of verbeterde content biedt. Ondanks dat ze een nieuw einde hebben toegevoegd aan de game kan ik het alsnog niet aanraden.

Heb je Until Dawn nog nooit gespeeld? Ook dan raad ik aan om even te wachten. De prestatieproblemen zijn te storend om over het hoofd te zien. Het is te hopen dat er een update komt die deze issues verhelpt, maar totdat dat gebeurt, is het beter om te wachten, of op zijn minst te wachten tot de game in de uitverkoop is.

Conclusie

Until Dawn blijft een geweldig verhaal bieden, en de sfeer, muziek en het horroraspect maken het tot een bijzondere ervaring. Toch kunnen de prestatieproblemen en de clunky besturing deze versie moeilijk te rechtvaardigen maken, zeker als je de originele versie al hebt gespeeld. Wacht op een update of een sale voordat je deze versie aanschaft, want in zijn huidige staat haalt de technische kant je te vaak uit de griezelige spanning die de game zo goed opbouwt.