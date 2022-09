PUBG-ontwikkelaar toont eerste concept trailer titelloze game

Krafton heeft een concept trailer van een nog titelloze game onthuld. Daarin zien we dat de PUBG-ontwikkelaar een andere richting gaat met een game die gebaseerd is op het Koreaanse fantasieboek The Bird That Drinks Tears.

Het was al een tijdje duidelijk dat de ontwikkelaar aan andere projecten werkten en vandaag zien we dus voor het eerst beelden van de game. Het is geen gameplay-materiaal, maar wel een video met wat er te wachten staat in de game. Deze wordt overigens ontwikkeld met behulp van Unreal Engine 5.

Krafton liet in het verleden al weten dat de game een “ambitieus project” is dat de fantasiewereld van The Bird That Drinks Tears tot leven breng, inclusief de rassen, landschappen en pakkende verhalen.

De boeken uit The Bird That Drinks Tears zijn geschreven door de Koreaanse schrijver Yeong-do Lee, die daar veel aanzien heeft. Wanneer de game(s) ervoor verschijnen en op welke platforms dat zal gebeuren, is op het moment van schrijven niet bekend.