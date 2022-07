Psychonauts 2 krijgt een fysieke editie; na bijna een jaar sinds dat de game is uitgebracht. Om deze editie van de geprezen platformer aan te kondigen, heeft Skybound Games een trailer uitgebracht op YouTube.



Psychonauts 2 kwam uit op 25 augustus 2021 en was alleen digitaal verkrijgbaar. Velen waren teleurgesteld dat het vervolg geen fysieke versie zou krijgen. Ondanks dat heeft Psychonauts 2 niemand teleurgesteld met zijn gameplay. Het werd over het algemeen geprezen door gamers.

Na bijna een jaar heeft Skybound Games de fysieke versie van Psychonauts 2 aangekondigd, genaamd the Motherlobe Edition. Een trailer op YouTube geeft aan wat men in deze editie kan verwachten. Ze krijgen niet alleen de game, maar ook:

– Lenticular outer sleeve

– Reversible cover

– Zes tweezijdige art cards met concept- en final art

– Zes premium die-cut stickers

– Digital download code voor behind the scenes materiaal dat nooit is uitgebracht

Psychonauts 2 The Motherlobe Edition komt uit op 27 september en zal beschikbaar zijn op Xbox Series X/One en op PlayStation 4. Hier is de trailer voor Psychonauts 2 The Motherlobe Edition.