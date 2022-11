PlayStation VR 2 verschijnt op 22 februari voor 599 euro

Sony heeft laten weten wanneer we de PlayStation VR 2 kunnen verwachten. De nieuwe VR-headset zal namelijk op 22 februari 2022 verschijnen en voor 599 euro te koop zijn.

Naast de releasedatum en prijs heeft Sony ook de games onthuld die er bij de release verkrijgbaar zijn:

– The Dark Pictures: Switchback VR | ontwikkelaar: Supermassive Games

– Crossfire: Sierra Squad | ontwikkelaar: Smilegate

– The Light Brigade | ontwikkelaar: Funktronic Labs

– Cities VR – Enhanced Edition | ontwikkelaar: Fast Travel Games

– Cosmonious High | ontwikkelaar: Owlchemy Labs

– Hello Neighbor: Search and Rescue | ontwikkelaar: tinyBuild Games

– Jurassic World Aftermath Collection | ontwikkelaar: Coatsink

– Pistol Whip VR | ontwikkelaar: Cloudhead Games

– Zenith: The Last City | ontwikkelaar: Ramen VR

– After The Fall | ontwikkelaar: Vertigo Games

– Tentacular | ontwikkelaar: Firepunchd Games UG

Er komen overigens verschillende pakketten voor de PlayStation VR. Naast de standaard versie waar geen game bij zit inbegrepen, zal er ook een bundel komen met Horizon: Call of the Mountain. Deze bevat net als het standaard pakket de PlayStation VR 2, de VR Sense controllers en stereo headphones.

Op 22 februari komt er ook een speciale charging dock voor de PlayStation VR 2. Hoeveel deze zal kosten, is op het moment van schrijven niet bekend. De headset van de game zal in het begin alleen te pre-orderen zijn op direct.playstation.com. Op deze site kun je vanaf 15 november de headset bestellen, maar je kunt je nu alvast registeren.