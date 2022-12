PlayStation Plus Extra en Premium-games voor december nu verkrijgbaar

Sony heeft ook deze maand de catalogus voor de PlayStation Plus en Premium-leden flink aangevuld. De games van december zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.

Jullie willen nu zeker ook weten welke games dat zijn, nou dat zijn de volgende games voor de PlayStation Plus Extra-abonnees:

WWE 2K22

Far Cry 5

Far Cry Primal

Far Cry New Dawn

Mortal Shell

Judgment

Yakuza Like a Dragon

Yakuza 6

Shadow of Mordor

Shadow of War

The Pedestrian

Evil Genius 2

Adventure Time

Ben 10

Gigantosaurus The Game

Pillars of Eternity II

The Escapists 2

Worms W.M.D

PlayStation Plus Premium-leden krijgen toegang tot de bovenstaande games en:

Ridge Racer 2 PSP

Heavenly Sword PS3

Oddworld: Abes Exodus Ps1

Pinball Heros PSP