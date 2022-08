Opnames eerste seizoen tv-serie Twisted Metal zijn afgerond

Twisted Metal is misschien niet heel bekend bij de huidige generatie gamers, maar als je van wapens en absurde bolides houdt dan biedt de tv-serie wellicht de kans om kennis te maken.

Vandaag laat Michael Jonathan Smith, de showrunner van de Twisted Metal tv-serie weten dat de opnames ervan zijn voltooid. Het kan overigens nog wel even duren voor we het op tv te zien krijgen, want het hele seizoen zal eerst nog moeten worden gemonteerd en voorzien van CGI.

In Twisted Metal kunnen we acteurs als Will Arnett, Anthony Mackie en Samoa Joe verwachten. Blijkbaar heeft Sony meerdere seizoenen in de planning, want er wordt immers gesproken over het eerste seizoen.