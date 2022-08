Ontdek een nieuw Kings Canyon in Apex Legends: Hunted

EA en Respawn Entertainment hebben vandaag een gloednieuwe gameplay-trailer uitgebracht voor Apex Legends: Hunted, de volgende grote update voor de bekroonde hero shooter.

De update introduceert de nieuwste Legend Vantage, het vernieuwde Kings Canyon, een verhoging van het maximumlevel, een nieuwe Battle Pass en nog veel meer.

• Nieuwe Legend: Vantage – Zij is door schade en schande wijs geworden. Vandaag de dag staat Vantage klaar om tijdens de Apex Games haar beste beentje voor te zetten. Als ultieme survival-specialist is ze onvoorstelbaar goed met elk wapen dat een vizier heeft en kan ze een dreiging op duizenden meters afstand zien aankomen.

• Vernieuwd Kings Canyon – Gebruik overlevingsinstinct in het vernieuwde Kings Canyon. Relic, voorheen bekend als Skull Town, is uit de as herrezen. Tevens heeft terravorming populaire hinderlaag-locaties gewijzigd, verbreed of zelfs volledig afgesloten, terwijl The Cage is vervangen door een eenvoudig platform waar iedereen aan ten prooi kan vallen.

• Nieuwe Battle Pass – Word de ultieme survival-specialist met de nieuwe Hunted Battle Pass. Spelers kunnen hiermee nieuwe music packs, laadschermen, emotes, banner frames en weapon charms verdienen.

• Verhoogd maximumlevel – Streef naar duizelingwekkende hoogtes met de nieuwe verhoging van het maximumlevel. Tijdens de klim kunnen spelers meerdere Legend Tokens en Apex Packs verzamelen.

Apex Legends: Hunted is vanaf 9 augustus beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc via Origin en Steam.