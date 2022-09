Nintendo toont Pikmin 4, Breath of the Wild sequel en veel meer tijdens nieuwe Direct

In een nieuwe Nintendo Direct-videopresentatie heeft Nintendo een reeks aankondigingen gedaan over games die dit jaar en volgend jaar naar de Nintendo Switch komen.

De presentatie bevatte onder andere de onthulling van de officiële naam en de releasedatum van het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild, alsook een mysterieuze nieuwe trailer met onder andere nieuwe gameplay die zich hoog in de wolken afspeelde. Het grootse avontuur van Link gaat verder op 12 mei 2023, wanneer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom exclusief wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Andere hoogtepunten van de Nintendo Direct waren onder andere de aankondiging van Pikmin 4, de nieuwste telg in de Pikmin-serie, dat in 2023 wordt uitgebracht; Octopath Traveler II van Square Enix, een vervolg op de geprezen HD-2D RPG dat op 24 februari 2023 wordt uitgebracht; het debuut van Fire Emblem Engage, de nieuwste game in de verhalende Fire Emblem-serie, dat op 20 januari 2023 verschijnt; het bekroonde, genre-bepalende coöp-avontuur It Takes Two van Hazelight Studios, dat vanaf 4 november 2022 verkrijgbaar is; Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, een klassiek Kirby-avontuur dat oorspronkelijk werd uitgebracht voor de Wii, dat op 24 februari 2023 zijn debuut maakt op de Nintendo Switch; en Master Detective Archives: RAIN CODE, een dark fantasy-mysterie van de makers van Danganronpa dat in de lente van 2023 naar de Nintendo Switch komt.

Ook andere klassieke games maken een terugkeer op de Nintendo Switch, waaronder een remaster van de actie-RPG Tales of Symphonia van BANDAI NAMCO Entertainment; cloudversies van vier angstaanjagend leuke Resident Evil-titels van CAPCOM; en een nieuwe reeks Nintendo 64-games die in de toekomst naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket komen, waaronder titels uit de Mario Party- en Pokémon Stadium-serie, naast Pilotwings 64, Excitebike 64, 1080° Snowboarding en de game die veel spelers tot in de late uurtjes hebben gespeeld…GoldenEye 007!

Ga naar de Nintendo Direct-website van Nintendo Nederland om de Nintendo Direct terug te kijken. Hoogtepunten uit de presentatie waren onder andere:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : De nieuwste game in de Legend of Zelda-serie speelt zich zowel op de grond als hoog boven Hyrule af. Links grootse avontuur gaat verder wanneer het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild op 12 mei 2023 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: De nieuwste game in de Legend of Zelda-serie speelt zich zowel op de grond als hoog boven Hyrule af. Links grootse avontuur gaat verder wanneer het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild op 12 mei 2023 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pikmin 4 : In de eerste beelden van de nieuwe game in de Pikmin-serie was een slapende Bulborb in een rustig park te zien, maar er ontbrak nog iets belangrijks… Pikmin! Waar zouden ze kunnen zijn? Voorafgaand aan de release in 2023 wordt er meer informatie uit de doeken gedaan over deze nieuwe game voor de Nintendo Switch.

: In de eerste beelden van de nieuwe game in de Pikmin-serie was een slapende Bulborb in een rustig park te zien, maar er ontbrak nog iets belangrijks… Pikmin! Waar zouden ze kunnen zijn? Voorafgaand aan de release in 2023 wordt er meer informatie uit de doeken gedaan over deze nieuwe game voor de Nintendo Switch. Fire Emblem Engage : In een oorlog tegen de Fell Dragon hebben vier koninkrijken samengewerkt met helden uit andere werelden om het grote kwaad achter slot en grendel te krijgen. Duizend jaar later is deze verzegeling zwakker geworden en de Fell Dragon staat op het punt te herrijzen. Kruip in de huid van een Divine Dragon, bedenk je eigen strategieën en raap je moed bijeen om je lot tegemoet te komen – om Emblem-ringen te verzamelen en de vrede in Elyos te herstellen. Roep legendarische helden uit vorige Fire Emblem-games op, zoals Marth en Celica, en gebruik hun krachten in je voordeel in dit nieuwe verhaal. Het turn-based, tactische gevechtssysteem waar de Fire Emblem-serie om bekendstaat, keert terug met een nieuwe reeks personages die je kunt aanpassen en gebruiken om je eigen strategie te ontwikkelen. Fire Emblem Engage komt op 20 januari 2023 naar de Nintendo Switch, net als de Fire Emblem Engage: Divine Edition , met daarin de game, een SteelBook®, artkaarten, een poster van A1-formaat en een softcover-artbook genaamd ‘The Art of Fire Emblem Engage’.

: In een oorlog tegen de Fell Dragon hebben vier koninkrijken samengewerkt met helden uit andere werelden om het grote kwaad achter slot en grendel te krijgen. Duizend jaar later is deze verzegeling zwakker geworden en de Fell Dragon staat op het punt te herrijzen. Kruip in de huid van een Divine Dragon, bedenk je eigen strategieën en raap je moed bijeen om je lot tegemoet te komen – om Emblem-ringen te verzamelen en de vrede in Elyos te herstellen. Roep legendarische helden uit vorige Fire Emblem-games op, zoals Marth en Celica, en gebruik hun krachten in je voordeel in dit nieuwe verhaal. Het turn-based, tactische gevechtssysteem waar de Fire Emblem-serie om bekendstaat, keert terug met een nieuwe reeks personages die je kunt aanpassen en gebruiken om je eigen strategie te ontwikkelen. Fire Emblem Engage komt op 20 januari 2023 naar de Nintendo Switch, net als de , met daarin de game, een SteelBook®, artkaarten, een poster van A1-formaat en een softcover-artbook genaamd ‘The Art of Fire Emblem Engage’. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe : De Wii-game van de roze held keert terug… in luxe proporties. Op een dag stort er een vreemd ruimteschip neer op de planeet Popstar. Kirby en zijn vrienden gaan op een spannende missie om de mysterieuze Magolor te helpen. Als Kirby bepaalde vijanden opzuigt, krijgt hij de beschikking over een hele reeks kopieerkrachten – waaronder de gloednieuwe Mecha-kopieerkracht. De game is ook lokaal te spelen*¹ met tot wel vier spelers op één spelsysteem. Bovendien kunnen alle spelers tegelijkertijd als Kirby spelen en hun favoriete kopieerkrachten gebruiken. Ook zijn er diverse minigames beschikbaar, waaronder het terugkerende Samoerai-Kirby en het nieuwe Magolors zoekboeken. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe wordt op 24 februari 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

: De Wii-game van de roze held keert terug… in luxe proporties. Op een dag stort er een vreemd ruimteschip neer op de planeet Popstar. Kirby en zijn vrienden gaan op een spannende missie om de mysterieuze Magolor te helpen. Als Kirby bepaalde vijanden opzuigt, krijgt hij de beschikking over een hele reeks kopieerkrachten – waaronder de gloednieuwe Mecha-kopieerkracht. De game is ook lokaal te spelen*¹ met tot wel vier spelers op één spelsysteem. Bovendien kunnen alle spelers tegelijkertijd als Kirby spelen en hun favoriete kopieerkrachten gebruiken. Ook zijn er diverse minigames beschikbaar, waaronder het terugkerende Samoerai-Kirby en het nieuwe Magolors zoekboeken. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe wordt op 24 februari 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Meer Nintendo 64-games naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket : Met een actief lidmaatschap van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket kun je een hele reeks Nintendo 64-games spelen en profiteren van nog meer voordelen, zoals toegang tot bepaalde DLC voor Nintendo Switch-games en klassieke SEGA Mega Drive-, NES- en Super NES-games. Aan de huidige Nintendo 64 – Nintendo Switch Online-collectie zullen de volgende games in de toekomst stapsgewijs worden toegevoegd: Pilotwings 64, Mario Party en Mario Party 2 in 2022, en Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding en Excitebike 64 in 2023. Bovendien kunnen spelers binnenkort ook de klassieke first-person shooter GoldenEye 007 spelen, inclusief online-multiplayer wanneer de game wordt toegevoegd aan Nintendo 64 – Nintendo Switch Online. In de toekomst geven we meer informatie over exacte releasedatums.

: Met een actief lidmaatschap van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket kun je een hele reeks Nintendo 64-games spelen en profiteren van nog meer voordelen, zoals toegang tot bepaalde DLC voor Nintendo Switch-games en klassieke SEGA Mega Drive-, NES- en Super NES-games. Aan de huidige Nintendo 64 – Nintendo Switch Online-collectie zullen de volgende games in de toekomst stapsgewijs worden toegevoegd: Pilotwings 64, Mario Party en Mario Party 2 in 2022, en Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding en Excitebike 64 in 2023. Bovendien kunnen spelers binnenkort ook de klassieke first-person shooter GoldenEye 007 spelen, inclusief online-multiplayer wanneer de game wordt toegevoegd aan Nintendo 64 – Nintendo Switch Online. In de toekomst geven we meer informatie over exacte releasedatums. Een nieuw Splatfest voor Splatoon 3 : Het eerste Splatfest na de release van Splatoon 3 is bevestigd. Dit is het thema: Wat neem jij mee naar een onbewoond eiland? Werktuigen, voedsel of vermaak? Dit Splatfest wordt gehouden van zaterdag 24 september om 2:00 uur tot maandag 26 september om 2:00 uur. Welk team kies jij? Er staan meer gratis updates gepland voor Splatoon 3. In de toekomst geven we hierover meer informatie.

: Het eerste Splatfest na de release van Splatoon 3 is bevestigd. Dit is het thema: Wat neem jij mee naar een onbewoond eiland? Werktuigen, voedsel of vermaak? Dit Splatfest wordt gehouden van zaterdag 24 september om 2:00 uur tot maandag 26 september om 2:00 uur. Welk team kies jij? Er staan meer gratis updates gepland voor Splatoon 3. In de toekomst geven we hierover meer informatie. Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass Wave 3 : Er komen deze winter meer circuits naar Mario Kart 8 Deluxe met set 3 van de DLC Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas. Set 3 beschikt over acht circuits, waaronder Dennenboomdorp uit Mario Kart Tour en Peach’ Paleistuin uit Mario Kart DS. Koop de Circuit-uitbreidingspas los in de Nintendo eShop of speel de content zonder extra kosten als onderdeel van een lidmaatschap van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket.

: Er komen deze winter meer circuits naar Mario Kart 8 Deluxe met set 3 van de DLC Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas. Set 3 beschikt over acht circuits, waaronder Dennenboomdorp uit Mario Kart Tour en Peach’ Paleistuin uit Mario Kart DS. Koop de Circuit-uitbreidingspas los in de Nintendo eShop of speel de content zonder extra kosten als onderdeel van een lidmaatschap van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Bayonetta 3 : De Umbra-heks Bayonetta moet de wereld beschermen tegen een plotselinge invasie van door mensen gemaakte biowapens die Homunculi worden genoemd. Door de Bayonetta-serie heen heeft ze gevochten voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld. Nu moet Bayonetta samenwerken met enkele oude bekenden, zoals de journalist Luka en de Umbra-heks Jeanne. Ook de gewiekste heks-in-de-dop Viola maakt haar opwachting. Er staat je een huiveringwekkend, demonisch, wereldwijd avontuur te wachten in Bayonetta 3, dat op 28 oktober wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland is nu een uitgebreide nieuwe gameplaytrailer van de game te zien.

: De Umbra-heks Bayonetta moet de wereld beschermen tegen een plotselinge invasie van door mensen gemaakte biowapens die Homunculi worden genoemd. Door de Bayonetta-serie heen heeft ze gevochten voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld. Nu moet Bayonetta samenwerken met enkele oude bekenden, zoals de journalist Luka en de Umbra-heks Jeanne. Ook de gewiekste heks-in-de-dop Viola maakt haar opwachting. Er staat je een huiveringwekkend, demonisch, wereldwijd avontuur te wachten in Bayonetta 3, dat op 28 oktober wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland is nu een uitgebreide nieuwe gameplaytrailer van de game te zien. Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass DLC Vol. 2 : Haal meer uit je avontuur in Aionios met Vol. 2 van de Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. Maak kennis met de nieuwe, mechanisch-ogende held Ino. Als je haar missie voltooit, voegt ze zich bij je team, waardoor je meer klassen en gameplayopties tot je beschikking krijgt. Ook worden er Challenge Battles toegevoegd. Stel je vaardigheden op de proef in opeenvolgende gevechten tegen lastige tegenstanders. Versla steeds sterkere vijanden om accessoires en speciale outfits te verdienen. Volume 2 van de Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass wordt op 14 oktober uitgebracht. De Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass, met daarin in totaal vier sets aan content die vóór eind 2023 worden uitgebracht, is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

: Haal meer uit je avontuur in Aionios met Vol. 2 van de Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. Maak kennis met de nieuwe, mechanisch-ogende held Ino. Als je haar missie voltooit, voegt ze zich bij je team, waardoor je meer klassen en gameplayopties tot je beschikking krijgt. Ook worden er Challenge Battles toegevoegd. Stel je vaardigheden op de proef in opeenvolgende gevechten tegen lastige tegenstanders. Versla steeds sterkere vijanden om accessoires en speciale outfits te verdienen. Volume 2 van de Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass wordt op 14 oktober uitgebracht. De Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass, met daarin in totaal vier sets aan content die vóór eind 2023 worden uitgebracht, is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Mario Strikers: Battle League Football – gratis update wave 2 : Er komt deze maand een tweede gratis update naar Mario Strikers: Battle League Football. Nieuw in de selectie is Pauline, een rots in de branding die goed kan dribbelen en spijkerhard kan tackelen. Ook Diddy Kong rolt het veld op als razendsnelle middenvelder met sublieme techniek en nauwkeurige passing. Met de update wordt ook andere nieuwe content toegevoegd, waaronder meer uitrusting, een nieuw stadion, individuele ranglijstscore op basis van vaardigheidspunten, aanpassingsopties voor de supporters in het publiek en stadioneffecten. Neem het met deze nieuwe toevoegingen op tegen de hele wereld.

: Er komt deze maand een tweede gratis update naar Mario Strikers: Battle League Football. Nieuw in de selectie is Pauline, een rots in de branding die goed kan dribbelen en spijkerhard kan tackelen. Ook Diddy Kong rolt het veld op als razendsnelle middenvelder met sublieme techniek en nauwkeurige passing. Met de update wordt ook andere nieuwe content toegevoegd, waaronder meer uitrusting, een nieuw stadion, individuele ranglijstscore op basis van vaardigheidspunten, aanpassingsopties voor de supporters in het publiek en stadioneffecten. Neem het met deze nieuwe toevoegingen op tegen de hele wereld. Nintendo Switch Sports – Golf Update : Golf wordt toegevoegd in de volgende gratis update voor Nintendo Switch Sports. Sla je slag op 21 holes uit de Wii Sports-serie en speel lokaal*1 met je vrienden, of met tot wel acht spelers online in het golftoernooi. Degene met de meeste slagen op een hole, valt af! De gratis update komt deze winter beschikbaar.

: Golf wordt toegevoegd in de volgende gratis update voor Nintendo Switch Sports. Sla je slag op 21 holes uit de Wii Sports-serie en speel lokaal*1 met je vrienden, of met tot wel acht spelers online in het golftoernooi. Degene met de meeste slagen op een hole, valt af! De gratis update komt deze winter beschikbaar. Just Dance 2023 Edition : Maak je klaar voor een dansfeest dat nooit ophoudt! Met nieuwe spelstanden, aanpassingsopties, 3D-werelden en nieuwe songs kun je het hele jaar door een dansfeest beleven dat nooit ophoudt. Voor het eerst kun je dansen op “Dynamite” van de immense populaire Zuid-Koreaanse boyband BTS, naast andere nieuwe hits en klassiekers. Speel met tot wel vijf andere spelers lokaal*¹ en online*⁴ met cross-play waar je privégroepen kunt maken, je lievelingssongs kunt kiezen en een nieuw danstijdperk kunt ontdekken. Just Dance 2023 Edition wordt op 22 november uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Maak je klaar voor een dansfeest dat nooit ophoudt! Met nieuwe spelstanden, aanpassingsopties, 3D-werelden en nieuwe songs kun je het hele jaar door een dansfeest beleven dat nooit ophoudt. Voor het eerst kun je dansen op “Dynamite” van de immense populaire Zuid-Koreaanse boyband BTS, naast andere nieuwe hits en klassiekers. Speel met tot wel vijf andere spelers lokaal*¹ en online*⁴ met cross-play waar je privégroepen kunt maken, je lievelingssongs kunt kiezen en een nieuw danstijdperk kunt ontdekken. Just Dance 2023 Edition wordt op 22 november uitgebracht voor de Nintendo Switch. OCTOPATH TRAVELER II : Er is een nieuwe game in de Octopath Traveler-serie aangekondigd! Octopath Traveler II tilt de HD-2D-graphics van de serie, een mix tussen retro-pixelart en 3D CG, naar nog grotere hoogten. Acht nieuwe avonturiers trekken in een nieuw tijdperk door Solistia. Waar ga je heen? Wat ga je doen? Wiens verhaal breng je tot leven? Jij bepaalt welk pad je aflegt. Trek eropuit wanneer Octopath Traveler II op 24 februari 2023 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Er is een nieuwe game in de Octopath Traveler-serie aangekondigd! Octopath Traveler II tilt de HD-2D-graphics van de serie, een mix tussen retro-pixelart en 3D CG, naar nog grotere hoogten. Acht nieuwe avonturiers trekken in een nieuw tijdperk door Solistia. Waar ga je heen? Wat ga je doen? Wiens verhaal breng je tot leven? Jij bepaalt welk pad je aflegt. Trek eropuit wanneer Octopath Traveler II op 24 februari 2023 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : Vier het 35-jarig jubileum van de Final Fantasy-serie met de nieuwste Theatrytm-game! Deze ritme-actiegame beschikt over 385 tracks, waaronder iconische Final Fantasy-songs zoals “One-Winged Angel,” “Torn From the Heavens” en “SUTEKI DA NE,” en na de release wordt er nog meer content uitgebracht. Twee spelers kunnen lokaal*¹ samen levels voltooien in Duostijl, terwijl tot wel vier spelers de strijd aan kunnen gaan in Online Multi-Battle! Theatrytm Final Bar Line begint zijn symfonie op de Nintendo Switch op 16 februari 2023. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Na de release van de game worden er 90 extra tracks uit de SaGa-serie, NieR-serie, Octopath Traveler, Live a Live en meer uitgebracht als betaalde DLC. Bovendien komen er edities met een seizoenspas en 27 extra tracks, waaronder “Melodies Of Life ~Final Fantasy” uit FINAL FANTASY IX, beschikbaar.

: Vier het 35-jarig jubileum van de Final Fantasy-serie met de nieuwste Theatrytm-game! Deze ritme-actiegame beschikt over 385 tracks, waaronder iconische Final Fantasy-songs zoals “One-Winged Angel,” “Torn From the Heavens” en “SUTEKI DA NE,” en na de release wordt er nog meer content uitgebracht. Twee spelers kunnen lokaal*¹ samen levels voltooien in Duostijl, terwijl tot wel vier spelers de strijd aan kunnen gaan in Online Multi-Battle! Theatrytm Final Bar Line begint zijn symfonie op de Nintendo Switch op 16 februari 2023. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Na de release van de game worden er 90 extra tracks uit de SaGa-serie, NieR-serie, Octopath Traveler, Live a Live en meer uitgebracht als betaalde DLC. Bovendien komen er edities met een seizoenspas en 27 extra tracks, waaronder “Melodies Of Life ~Final Fantasy” uit FINAL FANTASY IX, beschikbaar. It Takes Two : Werk samen met een vriend of vriendin in dit veelgeprezen coöp-platformavontuur. Baan je een weg door fascinerende werelden vol uitdagingen. Naast het spelen op één spelsysteem, kan de game ook lokaal draadloos worden gespeeld op twee spelsystemen of online via de gratis Friend’s Pass. Met z’n tweeën kun je zelfs de lastigste obstakels overwinnen! It Takes Two komt op 4 november naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

: Werk samen met een vriend of vriendin in dit veelgeprezen coöp-platformavontuur. Baan je een weg door fascinerende werelden vol uitdagingen. Naast het spelen op één spelsysteem, kan de game ook lokaal draadloos worden gespeeld op twee spelsystemen of online via de gratis Friend’s Pass. Met z’n tweeën kun je zelfs de lastigste obstakels overwinnen! It Takes Two komt op 4 november naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. HARVESTELLA : Terwijl je van een vredig boerenleven geniet in het dorpje Lethe, keert het seizoen van de dood telkens weer terug om alles te doen verwelken. Trek door de wereld en probeer een manier te vinden om het onheil te stoppen in deze levenssimulatie-RPG. Later vandaag komt er een demo met de begindagen van het eerste seizoen op de boerderij beschikbaar in de Nintendo eShop. Bovendien kun je je opgeslagen gegevens bij aankoop van de volledige game overdragen. HARVESTELLA wordt op 4 november uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Terwijl je van een vredig boerenleven geniet in het dorpje Lethe, keert het seizoen van de dood telkens weer terug om alles te doen verwelken. Trek door de wereld en probeer een manier te vinden om het onheil te stoppen in deze levenssimulatie-RPG. Later vandaag komt er een demo met de begindagen van het eerste seizoen op de boerderij beschikbaar in de Nintendo eShop. Bovendien kun je je opgeslagen gegevens bij aankoop van de volledige game overdragen. HARVESTELLA wordt op 4 november uitgebracht voor de Nintendo Switch. Resident Evil Village Cloud : Rust zolang het nog kan, want ze komt je halen. De nieuwste cloudversiegame in de Resident Evil-serie komt naar de Nintendo Switch! Ethan Winters komt oog in oog te staan met de verschrikkingen van het dorp en de vier leiders om zijn ontvoerde dochter te redden. Resident Evil Village Cloud wordt op 28 oktober uitgebracht voor de Nintendo Switch. Probeer de gratis demo en pre-order de game in de Nintendo eShop. De DLC Winters’ Expansion, met daarin een nieuw third-person-perspectief, extra verhaalcontent en meer, wordt op 2 december uitgebracht. Bovendien worden er dit jaar cloudversies van drie andere games uit de Resident Evil-serie uitgebracht voor de Nintendo Switch – Resident Evil 7 Biohazard Cloud, Resident Evil 2 Cloud en Resident Evil 3 Cloud.

: Rust zolang het nog kan, want ze komt je halen. De nieuwste cloudversiegame in de Resident Evil-serie komt naar de Nintendo Switch! Ethan Winters komt oog in oog te staan met de verschrikkingen van het dorp en de vier leiders om zijn ontvoerde dochter te redden. Resident Evil Village Cloud wordt op 28 oktober uitgebracht voor de Nintendo Switch. Probeer de gratis demo en pre-order de game in de Nintendo eShop. De DLC Winters’ Expansion, met daarin een nieuw third-person-perspectief, extra verhaalcontent en meer, wordt op 2 december uitgebracht. Bovendien worden er dit jaar cloudversies van drie andere games uit de Resident Evil-serie uitgebracht voor de Nintendo Switch – Resident Evil 7 Biohazard Cloud, Resident Evil 2 Cloud en Resident Evil 3 Cloud. Sifu : Versla vijanden om de dood van je vader te wreken in deze kungfu-vechtgame. Trap vijanden omver, haal ze neer en pareer hun aanvallen om hun verdediging te doorbreken en het gevecht naar je hand te zetten. Als je het loodje legt, word je ouder en zwakker. Je leert dan echter ook nieuwe technieken om tijdens je missie te gebruiken. Kun jij wraak nemen voordat jouw tijd is gekomen? Sifu komt op 8 november naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

: Versla vijanden om de dood van je vader te wreken in deze kungfu-vechtgame. Trap vijanden omver, haal ze neer en pareer hun aanvallen om hun verdediging te doorbreken en het gevecht naar je hand te zetten. Als je het loodje legt, word je ouder en zwakker. Je leert dan echter ook nieuwe technieken om tijdens je missie te gebruiken. Kun jij wraak nemen voordat jouw tijd is gekomen? Sifu komt op 8 november naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Master Detective Archives: RAIN CODE : Onderzoek misdaden en duik in het bovennatuurlijke met een detective die aan geheugenverlies lijdt en een geest die hem achtervolgt in dit dark fantasy-mysterie van de makers van Danganronpa. Kruip in de huid van Yuma, een stagiaire bij het detectivebureau, en stort je op onopgeloste zaken. Verzamel aanwijzingen en bewijsstukken door elke plaats delict grondig te onderzoeken. Als je klaar bent, zal de geest Shinigami een rijk oproepen dat de plaats delict aan de waarheid koppelt – een Mystery Labyrinth. Mystery Phantoms zullen je tijdens elke zaak proberen te dwarsbomen. Laat je niet misleiden door hun onwaarheden en doorzie hun tegenstrijdigheden. Ontrafel de geheimen van Master Detective Archives: RAIN CODE, dat in de lente van 2023 debuteert op de Nintendo Switch.

: Onderzoek misdaden en duik in het bovennatuurlijke met een detective die aan geheugenverlies lijdt en een geest die hem achtervolgt in dit dark fantasy-mysterie van de makers van Danganronpa. Kruip in de huid van Yuma, een stagiaire bij het detectivebureau, en stort je op onopgeloste zaken. Verzamel aanwijzingen en bewijsstukken door elke plaats delict grondig te onderzoeken. Als je klaar bent, zal de geest Shinigami een rijk oproepen dat de plaats delict aan de waarheid koppelt – een Mystery Labyrinth. Mystery Phantoms zullen je tijdens elke zaak proberen te dwarsbomen. Laat je niet misleiden door hun onwaarheden en doorzie hun tegenstrijdigheden. Ontrafel de geheimen van Master Detective Archives: RAIN CODE, dat in de lente van 2023 debuteert op de Nintendo Switch. Mario + Rabbids Sparks of Hope : Een kosmisch avontuur van galactische proporties met Mario en de Rabbids komt dichterbij. Verken prachtige gebieden, ontrafel geheimen, bevrijd Sparks en red het heelal in spannende tactische gevechten. Loop vrij door allerlei wonderlijke werelden waar je van alles kunt ontdekken. Rekruteer tot wel 30 verschillende Sparks, elk met hun eigen speciale krachten en vaardigheden. Ze kunnen je net dat ene sprankje hoop geven! Kunnen Mario en de Rabbids de duisternis een halt toeroepen? Mario + Rabbids Sparks of Hope komt op 20 oktober naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop. Er zijn ook pre-orders mogelijk voor de Gold Edition, met daarin de basisgame, wapenskins en een seizoenspas met nog uit te brengen DLC-pakketten met nieuwe avonturen, missies en gevechten.

: Een kosmisch avontuur van galactische proporties met Mario en de Rabbids komt dichterbij. Verken prachtige gebieden, ontrafel geheimen, bevrijd Sparks en red het heelal in spannende tactische gevechten. Loop vrij door allerlei wonderlijke werelden waar je van alles kunt ontdekken. Rekruteer tot wel 30 verschillende Sparks, elk met hun eigen speciale krachten en vaardigheden. Ze kunnen je net dat ene sprankje hoop geven! Kunnen Mario en de Rabbids de duisternis een halt toeroepen? Mario + Rabbids Sparks of Hope komt op 20 oktober naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop. Er zijn ook pre-orders mogelijk voor de Gold Edition, met daarin de basisgame, wapenskins en een seizoenspas met nog uit te brengen DLC-pakketten met nieuwe avonturen, missies en gevechten. VARIOUS DAYLIFE : Leef het ultieme leven op het pas ontdekte continent Antoecia in deze meeslepende RPG. Geniet en ontdek het onbekende met RPG-mechanieken in een typisch simulatie-RPG-sausje, waaronder beroepsprogressie, strategische verkenning en een innovatief gevechtssysteem. Vorm je personage met meer dan 100 dagelijkse taken en versterk je band met de lokale bevolking. Op die manier krijg je toegang tot verschillende beroepsklassen en vaardigheden. Er staat je een groots avontuur te wachten! VARIOUS DAYLIFE wordt later vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Leef het ultieme leven op het pas ontdekte continent Antoecia in deze meeslepende RPG. Geniet en ontdek het onbekende met RPG-mechanieken in een typisch simulatie-RPG-sausje, waaronder beroepsprogressie, strategische verkenning en een innovatief gevechtssysteem. Vorm je personage met meer dan 100 dagelijkse taken en versterk je band met de lokale bevolking. Op die manier krijg je toegang tot verschillende beroepsklassen en vaardigheden. Er staat je een groots avontuur te wachten! VARIOUS DAYLIFE wordt later vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch. Rune Factory 3 Special : Herstel de vrede tussen mens en monster wanneer Rune Factory 3 nieuw leven wordt ingeblazen op de Nintendo Switch. Neem naast je missies ook de tijd om met de lokale bewoners te praten, gewassen te telen, voor monsters te zorgen en andere ontspannende dingen te doen. Je kunt ook zelf in een monster veranderen, en je vechtvaardigheden en gesprekken met de locals hangen af van je vorm. Je keuze hebben ook consequenties. Daarnaast is er een nieuwe spelstand toegevoegd waarmee je meer tijd met je in-game-partner kunt doorbrengen. Rune Factory 3 Special komt volgend jaar naar de Nintendo Switch. Bovendien is er een nieuwe Rune Factory-serie in ontwikkeling. In de toekomst wordt hierover meer informatie gedeeld.

: Herstel de vrede tussen mens en monster wanneer Rune Factory 3 nieuw leven wordt ingeblazen op de Nintendo Switch. Neem naast je missies ook de tijd om met de lokale bewoners te praten, gewassen te telen, voor monsters te zorgen en andere ontspannende dingen te doen. Je kunt ook zelf in een monster veranderen, en je vechtvaardigheden en gesprekken met de locals hangen af van je vorm. Je keuze hebben ook consequenties. Daarnaast is er een nieuwe spelstand toegevoegd waarmee je meer tijd met je in-game-partner kunt doorbrengen. Rune Factory 3 Special komt volgend jaar naar de Nintendo Switch. Bovendien is er een nieuwe Rune Factory-serie in ontwikkeling. In de toekomst wordt hierover meer informatie gedeeld. Fae Farm : Welkom in het nieuwe sprookjesleven in Fae Farm, een boerderijsim-RPG voor één tot vier spelers. Vervaardig spullen, laat gewassen groeien en personaliseer je huis met tot wel drie vrienden – en gebruik magische spreuken om de betoverde gebieden van Azoria te ontdekken! Je raakt bevriend met bijzondere eilandbewoners, ontdekt feeënmagie en trekt door mysterieuze koninkrijken. En naarmate de seizoenen veranderen, gebruik je alles wat je hebt geleerd en ontdekt om de wereld om je heen weer te laten gedijen. Beleef magische momenten in Fae Farm, dat in de lente van 2023 exclusief wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Welkom in het nieuwe sprookjesleven in Fae Farm, een boerderijsim-RPG voor één tot vier spelers. Vervaardig spullen, laat gewassen groeien en personaliseer je huis met tot wel drie vrienden – en gebruik magische spreuken om de betoverde gebieden van Azoria te ontdekken! Je raakt bevriend met bijzondere eilandbewoners, ontdekt feeënmagie en trekt door mysterieuze koninkrijken. En naarmate de seizoenen veranderen, gebruik je alles wat je hebt geleerd en ontdekt om de wereld om je heen weer te laten gedijen. Beleef magische momenten in Fae Farm, dat in de lente van 2023 exclusief wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Ib : Een jong meisje bezoekt een kunstexpositie in dit 2D-avontuur. Ze wandelt door het drukbezochte museum tot een specifiek kunstwerk haar aandacht trekt. Elke beslissing beïnvloedt haar lot en er zijn zeven verschillende eindes te ontdekken, gebaseerd op je acties en keuzes. Lukt het haar om veilig naar haar eigen wereld terug te keren? Ontrafel het mysterie wanneer Ib in de lente van 2023 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Een jong meisje bezoekt een kunstexpositie in dit 2D-avontuur. Ze wandelt door het drukbezochte museum tot een specifiek kunstwerk haar aandacht trekt. Elke beslissing beïnvloedt haar lot en er zijn zeven verschillende eindes te ontdekken, gebaseerd op je acties en keuzes. Lukt het haar om veilig naar haar eigen wereld terug te keren? Ontrafel het mysterie wanneer Ib in de lente van 2023 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. TUNIC : Trotseer het onbekende in deze isometrische actiegame over een kleine vos op een groots avontuur. Je bent aangespoeld op een vervallen eiland en je enige leidraad is het handboek. Begeef je door de verschillende gebieden van het eiland om de ontbrekende pagina’s vol hints en kleurrijke illustraties te vinden. Welke langvergeten geheimen zal het eiland openbaren? TUNIC wordt op 27 september uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

: Trotseer het onbekende in deze isometrische actiegame over een kleine vos op een groots avontuur. Je bent aangespoeld op een vervallen eiland en je enige leidraad is het handboek. Begeef je door de verschillende gebieden van het eiland om de ontbrekende pagina’s vol hints en kleurrijke illustraties te vinden. Welke langvergeten geheimen zal het eiland openbaren? TUNIC wordt op 27 september uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION : Beleef de gebeurtenissen voorafgaand aan FINAL FANTASY VII in deze spectaculaire actie-RPG. Zack Fair is een jonge en ambitieuze SOLDIER operative die een held wil worden. Samen met Sephiroth en Cloud onderzoekt hij mysterieuze verdwijningen binnen zijn eliteteam. Deze remaster bevat verbeterde HD-graphics, een bijgewerkt gevechtssysteem en nieuwe arrangementen voor de soundtrack. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION wordt op 13 december uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Beleef de gebeurtenissen voorafgaand aan in deze spectaculaire actie-RPG. Zack Fair is een jonge en ambitieuze SOLDIER operative die een held wil worden. Samen met Sephiroth en Cloud onderzoekt hij mysterieuze verdwijningen binnen zijn eliteteam. Deze remaster bevat verbeterde HD-graphics, een bijgewerkt gevechtssysteem en nieuwe arrangementen voor de soundtrack. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION wordt op 13 december uitgebracht voor de Nintendo Switch. Radiant Silvergun : De klassieke arcade-shoot-’em-up Radiant Silvergun komt naar de Nintendo Switch. Gebruik verschillende wapens om hordes vijanden kapot te schieten. Versla meerdere vijanden van dezelfde kleur voor een combobonus of versla vijanden met verschillende kleuren voor een geheime bonus. Radiant Silvergun wordt later vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: De klassieke arcade-shoot-’em-up Radiant Silvergun komt naar de Nintendo Switch. Gebruik verschillende wapens om hordes vijanden kapot te schieten. Versla meerdere vijanden van dezelfde kleur voor een combobonus of versla vijanden met verschillende kleuren voor een geheime bonus. Radiant Silvergun wordt later vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch. STORY OF SEASONS: A Wonderful Life : Na bijna 20 jaar wordt een populaire farming-ervaring nieuw leven ingeblazen. In Forgotten Valley beheer je een boerderij door gewassen te telen, je vee te verzorgen en het land te laten gedijen. Raak tijdens tochten door de vallei bevriend met de dorpelingen. Misschien ontmoet je zelfs je toekomstige partner en sticht je een gezinnetje. In deze game zie je hoe de personages ouder worden naarmate de tijd verstrijkt. Je manier van opvoeden bepaalt ook welk carrièrepad je kind zal afleggen. Er staat je een prachtig boerenleven in Forgotten Valley te wachten wanneer STORY OF SEASONS: A Wonderful Life in de zomer van 2023 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Na bijna 20 jaar wordt een populaire farming-ervaring nieuw leven ingeblazen. In Forgotten Valley beheer je een boerderij door gewassen te telen, je vee te verzorgen en het land te laten gedijen. Raak tijdens tochten door de vallei bevriend met de dorpelingen. Misschien ontmoet je zelfs je toekomstige partner en sticht je een gezinnetje. In deze game zie je hoe de personages ouder worden naarmate de tijd verstrijkt. Je manier van opvoeden bepaalt ook welk carrièrepad je kind zal afleggen. Er staat je een prachtig boerenleven in Forgotten Valley te wachten wanneer STORY OF SEASONS: A Wonderful Life in de zomer van 2023 wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Tales of Symphonia Remastered : Er komt een remaster van de populaire klassieker Tales of Symphonia naar de Nintendo Switch met verbeterde graphics en gameplay. De wereld Sylvarant is in de greep van duistere wezens die Desians worden genoemd. Om ze te stoppen moet iemand genaamd de Chosen One de Tower of Salvation beklimmen. Lloyd gaat in deze klassieke actie-RPG op avontuur met Colette, de huidige Chosen One en tevens zijn jeugdvriendin. Het lot van twee met elkaar verbonden werelden staat op het spel. Speel met tot wel drie andere spelers in de lokale coöpstand*1 en vecht tegen sterke vijanden in real-time-gevechten. Combineer talloze speciale aanvallen en magische spreuken. Tales of Symphonia Remastered wordt begin 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Er komt een remaster van de populaire klassieker Tales of Symphonia naar de Nintendo Switch met verbeterde graphics en gameplay. De wereld Sylvarant is in de greep van duistere wezens die Desians worden genoemd. Om ze te stoppen moet iemand genaamd de Chosen One de Tower of Salvation beklimmen. Lloyd gaat in deze klassieke actie-RPG op avontuur met Colette, de huidige Chosen One en tevens zijn jeugdvriendin. Het lot van twee met elkaar verbonden werelden staat op het spel. Speel met tot wel drie andere spelers in de lokale coöpstand*1 en vecht tegen sterke vijanden in real-time-gevechten. Combineer talloze speciale aanvallen en magische spreuken. Tales of Symphonia Remastered wordt begin 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch. PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse : Ze verdween als kind op mysterieuze wijze, maar als tiener bezoekt Ruka Minazuki nu een verlaten ziekenhuis om haar herinneringen terug te halen. Gebruik de Camera Obscura in deze survivalgame om geesten te verdrijven en verloren herinneringen te ontdekken. Er ligt een duistere vloek op de loer. Welke oude rituelen komen aan het licht? PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse maakt begin 2023 zijn westerse debuut op de Nintendo Switch.

: Ze verdween als kind op mysterieuze wijze, maar als tiener bezoekt Ruka Minazuki nu een verlaten ziekenhuis om haar herinneringen terug te halen. Gebruik de Camera Obscura in deze survivalgame om geesten te verdrijven en verloren herinneringen te ontdekken. Er ligt een duistere vloek op de loer. Welke oude rituelen komen aan het licht? PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse maakt begin 2023 zijn westerse debuut op de Nintendo Switch. Fitness Boxing Fist of the North Star : Boks erop los met bekende personages uit de populaire manga- en animatie-serie Fist of the North Star! Instructeurs als Kenshiro leiden je in de Exercise Mode door diverse bokstrainingen. Laat je vuisten spreken in de nieuwe Battle Mode of neem het in Boss Battles op tegen rivalen. Fitness Boxing Fist of the North Star komt in maart 2023 naar de Nintendo Switch.

: Boks erop los met bekende personages uit de populaire manga- en animatie-serie Fist of the North Star! Instructeurs als Kenshiro leiden je in de Exercise Mode door diverse bokstrainingen. Laat je vuisten spreken in de nieuwe Battle Mode of neem het in Boss Battles op tegen rivalen. Fitness Boxing Fist of the North Star komt in maart 2023 naar de Nintendo Switch. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key : Wanneer er plotseling overal vreemde eilanden opduiken, zetten Ryza en haar vrienden koers om tot op de bodem uit te zoeken waar die vandaan komen. Je avontuur vindt plaats in prachtige gebieden. Trek eropuit en baan je eigen pad in deze charmante RPG. Elf helden uit alle lagen van de bevolking zullen zich bij je aansluiten. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key wordt op 24 februari 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Wanneer er plotseling overal vreemde eilanden opduiken, zetten Ryza en haar vrienden koers om tot op de bodem uit te zoeken waar die vandaan komen. Je avontuur vindt plaats in prachtige gebieden. Trek eropuit en baan je eigen pad in deze charmante RPG. Elf helden uit alle lagen van de bevolking zullen zich bij je aansluiten. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key wordt op 24 februari 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake : De onderwatergekte breekt los wanneer SpongeBob en Patrick een wens doen die de structuur van het universum uit elkaar laat vallen. In dit 3D-platformavontuur reis je door portalen naar zeven bizarre Wishworlds, zoals Prehistoric Kelp Forest en Wild West Jellyfish Fields. Gebruik gekke moves om de boel te verkennen, trek meer dan 30 grappige kosmische outfits aan en ontmoet je favoriete bewoners van Bikinibroek uit de tv-serie, ingesproken door de originele acteurs! SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake komt volgend jaar naar de Nintendo Switch.

: De onderwatergekte breekt los wanneer SpongeBob en Patrick een wens doen die de structuur van het universum uit elkaar laat vallen. In dit 3D-platformavontuur reis je door portalen naar zeven bizarre Wishworlds, zoals Prehistoric Kelp Forest en Wild West Jellyfish Fields. Gebruik gekke moves om de boel te verkennen, trek meer dan 30 grappige kosmische outfits aan en ontmoet je favoriete bewoners van Bikinibroek uit de tv-serie, ingesproken door de originele acteurs! SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake komt volgend jaar naar de Nintendo Switch. OddBallers : Gooi met wat je maar kunt vinden in deze hilarische partygame. Geniet van de absurditeit in deze knotsgekke minigames met waanzinnige regels in de meest bizarre arena’s. Personaliseer je personage van top tot teen met talloze accessoires. Bovendien kun je lokaal*¹ en online*⁴ met tot wel zes spelers spelen. Dat treft! OddBallers wordt begin volgend jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Gooi met wat je maar kunt vinden in deze hilarische partygame. Geniet van de absurditeit in deze knotsgekke minigames met waanzinnige regels in de meest bizarre arena’s. Personaliseer je personage van top tot teen met talloze accessoires. Bovendien kun je lokaal*¹ en online*⁴ met tot wel zes spelers spelen. Dat treft! OddBallers wordt begin volgend jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch. Factorio : Je bent neergestort op een vreemde planeet. In deze managementsim is het aan jou om een nieuw ruimteschip te bouwen. Zoek op de planeet naar materialen en bouw machines om die materialen te verwerken tot grondstoffen. Uiteindelijk kun je meerdere productieketens opzetten. Maar de wezens op de planeet zijn vijandig, dus houd ze op afstand! Bundel je krachten met andere spelers in de coöp-multiplayerstand (cross-platform) en verdeel de taken tussen jou en je vrienden. Factorio wordt op 28 oktober uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Je bent neergestort op een vreemde planeet. In deze managementsim is het aan jou om een nieuw ruimteschip te bouwen. Zoek op de planeet naar materialen en bouw machines om die materialen te verwerken tot grondstoffen. Uiteindelijk kun je meerdere productieketens opzetten. Maar de wezens op de planeet zijn vijandig, dus houd ze op afstand! Bundel je krachten met andere spelers in de coöp-multiplayerstand (cross-platform) en verdeel de taken tussen jou en je vrienden. Factorio wordt op 28 oktober uitgebracht voor de Nintendo Switch. Endless Dungeon : Stel een team van gestrande helden samen en baan je een weg uit een verlaten ruimtestation in deze rogue-lite die zich afspeelt in het ENDLESS- Onderweg neem je het op tegen allerlei monsters in procedureel gegenereerde levels. Voltooi missies om nieuwe helden, wapens en gebieden vrij te spelen. Maximaal drie spelers kunnen in online coöp proberen te ontsnappen aan hun grimmige lot. Endless Dungeon wordt volgend jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

: Stel een team van gestrande helden samen en baan je een weg uit een verlaten ruimtestation in deze rogue-lite die zich afspeelt in het ENDLESS- Onderweg neem je het op tegen allerlei monsters in procedureel gegenereerde levels. Voltooi missies om nieuwe helden, wapens en gebieden vrij te spelen. Maximaal drie spelers kunnen in online coöp proberen te ontsnappen aan hun grimmige lot. Endless Dungeon wordt volgend jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch. FRONT MISSION 1st: Remake / FRONT MISSION 2: Remake: In FRONT MISSION 1st: Remake bestuur je enorme machines, die Wanzers worden genoemd, in tactische turn-based gevechten. Naarmate je progressie maakt, krijg je vaardigheden die je een voordeel in de strijd kunnen opleveren. Zet de strijd voort in het vervolg, FRONT MISSION 2: Remake, dat voor het eerst buiten Japan wordt uitgebracht. Deze game beschikt over extra functies, zoals meer terreineffecten, wapen- en pantsereigenschappen en meer dan 80 nieuwe vaardigheden. Ook kun je je vaardigheden op de proef stellen in het Colosseum en het netwerksysteem gebruiken om informatie over gebeurtenissen in te winnen. FRONT MISSION 1st: Remake komt in november naar de Nintendo Switch en FRONT MISSION 2: Remake wordt volgend jaar uitgebracht. Bovendien is er een remake van FRONT MISSION 3 in de maak. In de toekomst wordt er meer informatie gedeeld.

De Nintendo Direct-presentatie toonde daarnaast een montage van Nintendo Switch-games die binnenkort worden uitgebracht, waaronder Disney Speedstorm*¹⁴, de ultieme vecht-/racegame die is gebaseerd op Disney- en Pixar-werelden, dat deze winter verschijnt; LEGO Bricktales, een nieuw physics-based puzzelavontuur waarin je je een weg door verschillende biomen bouwt, dat deze herfst de eerste steen legt; Life is Strange Arcadia Bay Collection, een bundel met het veelgeprezen Life is Strange Remastered en Life is Strange: Before the Storm Remastered dat op 27 september wordt uitgebracht; Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered, een prachtige geremasterde versie van de klassieke RPG, dat op 1 december wordt uitgebracht en waarvoor pre-orders vanaf vandaag mogelijk zijn; en Fall Guys Season 2: Satellite Scramble*¹⁴, met nieuwe rondes, obstakels, cosmetische beloningen en meer, dat vanaf 15 september beschikbaar is.