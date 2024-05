Microsoft heeft laten weten dat de nieuwe Call of Duty-games vanaf lancering op Xbox Game Pass zullen verschijnen.

Eerder deze week werd er gespeculeerd dat Microsoft nog aan het overwegen was om Call of Duty-games naar Xbox Game Pass te brengen. Het bedrijf was niet overtuigd of dit meer abonnees zou opleveren en het liever gokken op de losse verkopen van de game.

Volgens Sarah Bond is daar niks van waar en zullen alle nieuwe Call of Duty-games op de eerste dag naar de service komen. Ook wordt er geroddeld dat de oudere Call of Duty-games naar Game Pass zullen komen. Dit zou mogelijk tijdens de Xbox Games Showcase worden aangekondigd op 9 juni.