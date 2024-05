Nintendo heeft laten weten dat er inmiddels ruim 141 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch over de toonbank zijn gevlogen.

Daarmee komt de console aardig in de buurt van de best verkopende console ooit (de PlayStation 2 met 155 miljoen). Het wordt nog een aardig karwei om dit getal te behalen, want in het laatste kwartaal werden “slechts” 1,96 miljoen exemplaren verkocht.

Daarnaast heeft “Big N” al laten weten dat de opvolger van de Nintendo Switch dit fiscale jaar zal worden onthuld, maar eerst komt er nog een Nintendo Direct volgende maand voor de games die in het tweede kwartaal naar de huidige Switch zullen komen.

Tot slot heeft Nintendo weer twee lijstjes vrijgegeven. Een daarvan is de top 10 best verkopende exclusieve games op de console en de andere is besteed aan de overige exclusives die de top 10 (nog) niet wisten te halen.

01. Mario Kart 8 Deluxe – 61.97 miljoen stuks

02. Animal Crossing: New Horizons – 45.36 miljoen stuks

03. Super Smash Bros. Ultimate – 34.22 miljoen stuks

04. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 31.85 miljoen stuks

05. Super Mario Odyssey – 27.96 miljoen stuks

06. Pokémon Sword / Pokémon Shield – 26.27 miljoen stuks

07. Pokémon Scarlet / Pokémon Violet – 24.92 miljoen stuks

08. Super Mario Party – 20.66 miljoen stuks

09. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20.61 miljoen stuks

10. New Super Mario Bros. U Deluxe – 17.45 miljoen stuks

Verkoop overige exclusieve Switch-games

Luigi’s Mansion 3 – 14.25 miljoen stuks

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 13.47 miljoen stuks

Super Mario Bros. Wonder – 13.44 miljoen stuks

Nintendo Switch Sports – 13.11 miljoen stuks

Mario Party Superstars – 12.89 miljoen stuks

Splatoon 3 – 11.96 miljoen stuks

Kirby and the Forgotten Land – 7.52 miljoen stuks

Pikmin 4 – 3.48 miljoen stuks

Super Mario RPG – 3.31 miljoen stuks

Princess Peach: Showtime! – 1.22 miljoen stuks (NIEUW)

Mario vs. Donkey Kong – 1.12 miljoen stuks (NIEUW)