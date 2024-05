Assassin’s Creed Shadows aangekondigd; onthulling volgt op woensdag

De uitgever heeft ergens in Japan een beeld geplaatst met daarop de titel van de naam en de datum dat deze wordt onthuld. Op woensdagavond om 18:00 (onze tijd) zal de eerste trailer van de game online worden geknald.

Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/xc1Q10N4Vh

