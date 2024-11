Nieuwe Battlefield krijgt meer playtests dan ooit tevoren

EA en DICE zetten alles op alles om van de lancering van de nieuwe Battlefield een succes te maken en gaat nu voor de “player first” aanpak.

De serie kent een moeilijke periode met de alles behalve vlekkeloze lancering van Battlefield V en het niet geliefde Battlefield 2042. Daar wil EA verandering in gaan maken en dat deed men tot voor kort met alleen maar krachtige termen als “groundbreaking” en “innovatie”. Het komt er op neer dat de serie terug keert naar diens roots met 64 spelers, inclusief complete destructie en een moderne setting.

Nu komen er dus geluiden dat EA het groots aan wil pakken en daarbij de hulp vraagt van de community. Tom Henderson van Insider Gaming meldt namelijk dat hij van meerdere bronnen heeft vernomen dat EA en DICE meer playtests houden dan ooit tevoren en daardoor ook meer feedback krijgen dan ze ooit hebben gehad.

EA en DICE zinnen zelfs op een terugkeer van de Battlefield Community Test Enviroment, maar in welke schaal we dit moeten denken, is nog niet bekend. Het geeft de burger in ieder geval moed, toch?

De nieuwe Battlefield wordt naar verluidt verwacht in 2025. Inmiddels werken naast DICE ook Ripple Effect, Motive en Criterion Games aan de serie en is er mogelijk zelfs een Battle Royale modus in ontwikkeling.