Moon Studios en Drinkbox Studios onthullen binnenkort hun nieuwe games en meer in laatste nieuws 2024

Glen Scofield, de man achter Dead Space en The Callisto Protocol, heeft in het verleden bij EA een vierde deel van de Dead Space serie gepitcht. Helaas zag de uitgever hier niks in , maar lijken de heren de hoop niet helemaal op te willen geven.

Goed nieuws voor de Metaphor: Fantasio-fans onder ons: de regisseur van de game heeft al ideeën voor een eventuele opvolger. Hoewel Katsura Hashino daar op dit moment niet aan werkt, heeft hij wel inspiratie ervoor. Metaphor: Fantasio verscheen eerder dit jaar en werd zelfs genomineerd voor een Game of the Year-award.

Moon Studios, de ontwikkelaar achter de Ori-games en No Rest for the Wicked, heeft laten weten volgende maand een aankondiging te zullen doen. De studio werkt op dit moment hard aan updates voor de laatstgenoemde game, maar lijkt dus ook op iets nieuws te hinten. Of toch een console-versie van No Rest for the Wicked?!

To our Wicked fans,

As 2024 is coming to a close, we want to take the time to thank you for joining us on our journey with No Rest for the Wicked. This has been a huge year for all of us at Moon Studios.

Launching Wicked in Early Access in April was quite the beginning. We’ve… pic.twitter.com/MNTbBgJqoB

— No Rest for the Wicked (@wickedgame) December 20, 2024