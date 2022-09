Ook aan mobile gamers van Assassin’s Creed heeft Ubisoft bedacht. Onder de codenaam Jade neemt de mobiele Assassin’s Creed-game spelers naar China.

In de game kunnen spelers hun eigen personage maken en op avontuur gaan in een standalone verhaallijn in China. Dit is ook het enige wat we qua details weten, want ook daarin was Ubisoft niet bepaald gul. Wel zien we in de teaser dat er wederom een vogel zal zijn die een helpende hand zal bieden.