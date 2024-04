Iron Man-game van EA heeft waarschijnlijk een open wereld

Het klinkt eigenlijk erg logisch, maar een vacature van EA Motive geeft te kennen dat de Iron Man-game die zij in ontwikkeling hebben een open wereld zal bevatten.

EA Motive is namelijk op zoek naar een senior technical artist en in de vacature wordt een open wereld actie-avonturengame vermeld. De studio werkt (voor zover bekend) alleen aan een Iron Man-game en helpt mee met de volgende Battlefield, dus het is zeer aannemelijk dat het hier om de Iron Man-game gaat.

Vorige week werd via een andere vacature bekend dat de Black Panther-game van EA ook een open wereld-game zal worden. Wij hopen in ieder geval snel van beide games wat te horen.

Immers werd de Iron Man-game al in 2022 door EA aangekondigd en is het sindsdien best stil. De game wordt ontwikkeld door de studio die ook Star Wars: Squadrons en de Dead Space remake maakte. Het team wordt geleidt door Olivier Proulx, die bij Eidos Montreal aan Guardians of the Galaxy werkte.

We weten op dit moment nog vrij weinig over de Iron Man-game en hebben tot op heden niks gezien ervan. Er wordt wel gesproken over een third person actie-avonturengame en dat het een singleplayer-game zal worden. Ook is er niet bekend op welke platforms de game zal komen, al lijkt het logisch dat het de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X worden.