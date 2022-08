Hogwarts Legacy verschijnt pas in februari 2023

Hogwarts Legacy gaat het niet redden om dit jaar uit te komen. De Harry Potter spin-off zal nu op 10 februari 2023 verschijnen.

Het was ergens al te verwachten dat de game niet meer in 2022 zou verschijnen. Immers hadden de ontwikkelaar en uitgever nog geen concrete releasedatum gegeven. De game verschijnt nu dus pas in 2023, al hoeven we er niet heel lang op te wachten.

Hogwarts Legacy is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series S/X en Nintendo Switch. De releasedatum van laatstgenoemde zal op een later tijdstip worden onthuld.