Hogwarts Legacy verschijnt later op Xbox One, PS4 en Switch

Hogwarts Legacy is een van de weinige games van 2023 die zowel naar de current-gen als last-gen consoles komt. Helaas moet de groep met een PlayStation 4, Xbox One en/ of Nintendo Switch wel een tijdje langer moeten wachten.

Hogwarts Legacy staat nu voor 10 februari gepland, nadat het al een paar keer uitgesteld werd, maar eigenaren van een last-gen console moeten zelfs nog langer wachten. De game komt namelijk pas op 4 april naar de PlayStation 4 en Xbox One komen en op 25 juli naar de Nintendo Switch.

Volgens Avalanche hebben deze versie meer ontwikkeltijd nodig, met name de versie voor de hybride console van Nintendo.’

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms.

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022