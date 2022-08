Hands-on: Gungrave G.O.R.E. – Wij hebben de releasemaand!

In een ver, ver verleden ging er een belletje rinkelen bij de titel van deze game. En ja hoor, na het spelen van Gungrave G.O.R.E. kwamen de vage herinneringen weer opdagen. Overigens mogen wij als één van de eersten een specifiekere releasedatum bekendmaken!

Eén grote schietchaos

Gungrave G.O.R.E. draait niet verrassend om Grave, een schietgraag persoon die van schieten houdt. Had ik het woord schieten al genoemd? De game maakt de duistere kant in je los. Je kunt nu namelijk echt de slechterik zijn die alles en iedereen overhoop knalt. Tijdens het spelen van het eerste level was er wel een soort introductieverhaal, maar daar gaat het niet om. Het was vooral belangrijk om de basisbesturing goed onder de knie te krijgen.

De besturing vond ik namelijk in het begin wel even pittig. Er zijn veel knoppencombinaties die kort geintroduceerd worden, maar daarna wordt eigenlijk verwacht dat je het weet. Bij aanschaf van deze game zou ik er zeker wat rustiger doorheen gaan. Echter ging de gameplay me helemaal niet slecht af hoor. Het spel speelt namelijk als een heerlijk zonnetje. De actie wordt tof in beeld gebracht en de speciale acties, zoals een kogelregen is geweldig om te ervaren.

Gungrave G.O.R.E. kun je misschien wel een ‘shoot and slash’ game noemen. Het voelt misschien slecht, maar tegelijkerijd ontzettend lekker om iedereen af te knallen. De moeilijkheidsgraad was niet erg hoog, omdat de ontwikkelaar, speciaal voor de demo, een aantal extra functies had aangezet die er in het originele level nog niet inzitten. Alsnog werd ik gecomplimenteerd, omdat het mij als één van de weinigen was gelukt om de baas te verslaan.

Er zit veel liefde in dit spirituele vervolg op Gungrave (PlayStation 2) en dat is te zien. De artstyle is bijvoorbeeld door dezelfde persoon gemaakt. Er zijn veel oud-medewerkers teruggekomen om aan dit nieuwe deel te werken. Wij als Gamingnation kunnen als klap op de vuurpijl een specifiekere releasedatum bekendmaken. Gungrave G.O.R.E. zal namelijk in november verschijnen. Morgen horen jullie op welke dag in november.