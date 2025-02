GTA 5 bereikt nieuw mijlpaal, Avowed komt eraan en meer in overig nieuws week 7

We hebben weer een lekkere druk week achter de boeg, maar voor we weer lekker gaan genieten van alle nieuwe games, hebben we hier weer het overzicht van alle overige nieuwtjes!

Games die goed scoren

GTA 5 heeft weer een nieuw mijlpaal bereikt: er zijn inmiddels 210 miljoen exemplaren van de game verkocht. In het laatste kwartaal gingen er drie miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank. Ook Red Dead Redemption 2 kent indrukwekkende verkoopcijfers, daarvan staat het totaal immers op 70 miljoen verkochte exemplaren.

Ook Dragon Ball: Sparking! Zero kent indrukwekkende cijfers. Met vijf miljoen verkochte exemplaren is het de snelst verkopende game uit de reeks.

We’re thrilled to announce that DRAGON BALL: Sparking! ZERO has officially sold 5 million copies worldwide! #DBSZ A huge THANKS to our amazing fans for the epic journey. We truly appreciate your passion and dedication 🙌 pic.twitter.com/3X0MuvXc99 — Dragon Ball Games (@dragonballgames) February 4, 2025

Remedy heeft laten weten een nieuw mijlpaal met Alan Wake 2 te hebben bereikt. Van de survival horrorgame en opvolger van de cultklassieker zijn namelijk twee miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank gevlogen.

Nieuws

Leuk nieuws voor op Valentijnsdag (vandaag): Wario Land 4 is namelijk vanaf vandaag verkrijgbaar voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnees.

Ideeën voor Valentijnsdag: 🍽️ Romantisch diner voor twee

💐 Bloemen kopen voor een geliefde

🧄 Wario Land 4 spelen Wario’s #GameBoyAdvance-avontuur komt naar #NintendoSwitchOnline + Uitbreidingspakket op 14 februari! pic.twitter.com/2ioxmQ8oHi — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 7, 2025

Nintendo heeft ook de Nintendo Music App voorzien van nieuwe muziek van Super Mario World en Golden Sun.

Music from Super Mario World and Golden Sun are available on the Nintendo Music app, for #NintendoSwitchOnline members! Subscribe today: https://t.co/hsmwmkpIyw pic.twitter.com/CVFDfSsSyY — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 10, 2025

Dragon Quest-fans kunnen weer rustig adem halen: bedenker Yuji Horii heeft namelijk laten weten dat het 12de deel nog steeds in ontwikkeling is. Het is uiteindelijk de bedoeling dat langzaamaan de eerste details over de game naar buiten zullen komen.

Disney investeerde vorig jaar 1,5 miljard dollar in Epic om samen te werken aan een Disney-universum met de populaire game Fortnite. Dit universum gaat meer bieden dan alleen games, maar ook andere vormen van vermaak. Inmiddels hebben beide partijen een “stabiele versie” van het universum en lijkt het erop dat we binnenkort meer informatie kunnen verwachten.

EXACTLY 1 YEAR AFTER THE ANNOUNCEMENT: Fortnite moved the Disney Collab today into a “Stable” build/branch ‼️ pic.twitter.com/tyleBOaNjo — HYPEX (@HYPEX) February 7, 2025

Mocht je interesse hebben in extraction based shooters is Exoborne wellicht een game voor jouw. Tot 17 februari 14:00 kun je deelnemen aan een speeltest van de game. Deze is overigens alleen via Steam speelbaar en via de pagina van de game kun je aangeven interesse te hebben. Wil je meer weten over de game? Check dan onderstaande trailer!

Sony liet eerder deze week al weten een ontzettend sterk kwartaal achter de rug te hebben, maar heeft ook laten weten meer games als Astro Bot en Helldivers 2 te willen uitbrengen. Beide games kende op hun eigen manier successen. Zo werd Helldivers 2 in één klap ontzettend populair en was het Astro Bot die eind vorig jaar de Game of the Year award tijdens de Game Awards binnensleepte. Sony’s relatie met live-servicegames is overigens niet echt bepaald sterk te noemen. Van de 12 games die de platformhouder in ontwikkeling had, zijn er al minstens 6 geannuleerd.

Mocht je uitgenodigd zijn voor de speeltesten van Elden Ring: Nightreign zal je geduld wel op de proef worden gesteld. De game lijkt met diverse problemen te kampen, maar vooral van lange wachttijden. Spelers moeten soms tot drie kwartier wachten voor zij aan de slag kunnen met de game. Ook krijgen sommige een melding dat er onderhoud wordt gepleegd. Het is echter een speeltest, dus wat dat betreft doet het precies wat het moet doen, al is het dat voor degene die het willen spelen niet altijd leuk.

GSC Game World is nog steeds bezig om Stalker 2 te verbeteren. Deze week kwam er weer een patch uit die maar liefst 1700 verbeteringen met zich meenam. Check voor het complete overzicht deze link.

☘️ Hello, stalkers! After long preparations, stability tests, and analysis of your feedback, we are excited to introduce Patch 1.2 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. This update includes more than 1,700 fixes and is already live on PC and Xbox. Patch 1.2 brings stability… pic.twitter.com/Xuwsyw27Pl — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) February 13, 2025

Serie/ fimnieuws

Kaitlyn Dever, de actrice die de rol van Abby in het tweede seizoen van The Last of Us gaat vertolken, heeft in een interview laten weten dat ze de rol recht wil doen. De actrice weet dat het een serie instapt met een gevestigde naam en hoewel dat nieuw voor haar is, zal zij alles aan doen om de rol zo goed mogelijk tot zijn recht te brengen.

Later deze week werd door HBO’s Francesca Orsi, hoofd van dramaproducties bij HBO, laten weten dat het bedrijf verwacht dat er in totaal vier seizoenen van The Last of Us zullen komen. Dat zou betekenen dat de verfilming van het tweede spel zo’n drie seizoenen aan content zal brengen. Echter houdt Orsi een slag om de arm, aangezien dingen altijd kunnen veranderen.

Volgens Walton Goggins (acteur achter de Ghoul) zal het tweede seizoen van de Fallout serie kijkers “helemaal wegblazen”. In een gesprek met Deadline geeft hij te kennen dat de makers er alles aan willen doen om het eerste seizoen “uit het water te blazen” en ze daar nu keihard aan werken. Eerder werd het filmen voor de serie uitgesteld, wegens de hevige branden in Los Angeles. Het is overigens nog niet bekend wanneer het tweede seizoen van de serie zal verschijnen.

Er is een nieuwe trailer van de Until Dawn film vrijgegeven, die op 25 april op het witte doek te zien is.

Deze zomer verschijnt het tweede seizoen van de Twisted Metal serie en om je alvast in de stemming te brengen, heeft Peacock de eerste teaser trailer vrijgegeven.

Trailers

Er is een nieuwe trailer van Like A Dragon: Pirate Yakuza on Hawai vrijgegeven waarin meer van het verhaal getoond wordt. Zo zien we wat de rol van de Pirate King Raymond Law (gespeeld door Samoe Joe). De game ligt vanaf 21 februari in de winkels.

Volgende week kunnen we dan eindelijk aan de slag met Obsidian’s nieuwste RPG Avowed en uiteraard is er een launch trailer van de game vrijgegeven!