Gratis current-gen update The Witcher 3 komt op 14 december

CD Projekt Red heeft laten weten dat de current-gen update voor The Witcher 3 op 14 december zal verschijnen. De update zorgt voor meer dan alleen wat betere graphics en snellere laadtijden.

De update zal gebruik maken van de extra rekenkracht van de PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Zo zal The Witcher 3 ray tracing ondersteuning krijgen, maar ook snellere laadtijden en een verscheidenheid aan mods. Ook zal er extra content komen dat geïnspireerd is op The Witcher serie van Netflix. Daarover zal volgende week nog een REDstreams-evenement op Twitch worden gehouden waarin dieper op deze content in zal worden gegaan.

De current-gen The Witcher 3: Wild Hunt – complete edition zal ook digitaal los te koop zijn en bevat alle DLC, inclusief de twee uitbreidingen (Hearth of Stone en Blood and Wine. Als je de game al op de last-gen hebt aangeschaft, zal de update gratis verkrijgbaar zijn. Een fysieke versie van de current-gen versie zal op een later tijdstip verschijnen en daarover zal de ontwikkelaar later meer informatie over geven.