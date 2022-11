God of War Ragnarok kent succesvolste lanceringsweek van PlayStation; krijgt mogelijk geen DLC

Met 5,1 miljoen verkochte exemplaren kent God of War Ragnarok de meest succesvolle lanceringsweek van een PlayStation exclusive.

De game kent hiermee een betere lanceringsweek dan toppers als Marvel’s Spider-Man, Horizon Forbidden West, The Last of Us: Part 2 en Ghost of Tsushima. De reboot in 2018 deed het met 3,1 miljoen verkochte exemplaren in dezelfde week ook niet slecht, maar diens opvolger doet het beduidend beter. Uiteindelijk zijn er van eerstgenoemde ruim 23 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan.

In een gesprek laat Eric Williams van Santa Monica weten dat de kans zeer klein is dat er DLC of add-ons voor de sequel uit zullen komen.

God of War Ragnarok is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en 5. Het is duidelijk een goede keuze van Sony geweest om de game zowel naar current-gen als last-gen te brengen.