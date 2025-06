God of War 3-director werkt aan Dungeons & Dragons game

Stig Asmussem, de director van games als God of War 3 en Star Wars Jedi Survivor en Fallen Order, werkt met zijn studio Giant Skull aan een singleplayer Dungeons & Dragons actie-avonturengame.

Dit is de eerste game die Giant Skull maakt en dit zal men doen in samenwerking met uitgever Wizards of the Coast. In een persbericht aan Engadget laat het team weten “toegewijd te zijn aan het bouwen van actie-avonturengames met een gameplay-gedreven en verhaalgedreven karakter.” De game is in ontwikkeling voor de PC en op een later tijdstip zal er meer informatie over consoleversies worden gedeeld.

John Hight, president van Wizards of the Coast, laat nog wel het volgende weten over de samenwerking met Giant Skull:

“Stig en het team van Giant Skull zijn precies het type uitzonderlijk getalenteerde makers met wie we willen samenwerken en ik ben zo blij dat we weer met hem kunnen samenwerken aan dit nieuwe project.” Stig Asmussen vertelde dat het doel van de studio is om “een rijk nieuw Dungeons & Dragons-universum te creëren vol meeslepende verhalen, heroïsche gevechten en opwindende avonturen die spelers volledig zullen omarmen.”

De deal met Giant Skull komt nadat de deal met Larian Studios stopte. Die ontwikkelaar liet na het maken van het zeer succesvolle Baulder’s Gate 3 weten een andere richting in te willen gaan. Ze gaan diverse games maken met ontwikkelaars uit de VS en Amerika, waaronder de game Exodus.