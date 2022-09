Eerste trailer Call of Duty Modern Warfare 2 en Warzone 2.0

Activision Blizzard heeft op dit moment het Call of Duty Next event gaande en opende het spektakel met een trailer van Call of Duty Modern Warfare 2 en Warzone 2.0.

De trailer toont niet alleen een flink aantal bekende wapens, maar ook een aantal nieuwe items die we blijkbaar kunnen gebruiken. Zo zien we in Warzone 2.0 boten varen, maar ook zeemijnen die ingezet kunnen worden. Het belooft in ieder geval een explosief najaar te worden met Call of Duty Warzone 2.0 en Modern Warfare 2. Laatstgenoemde verschijnt op 28 oktober en de andere staat voor november (mogelijk 16 november gezien de Season Pass van dit seizoen dan stopt) gepland.