EA zag af om eigenaar van Blizzard, Guitar Hero en Call of Duty te worden

Volgens voormalig EA-topman Bing Gordon had de uitgever de mogelijkheid om Blizzard over te nemen maar ook de Guitar Hero en Call of Duty IP.

In een podcast laat Gordon weten dat EA hier uiteindelijk niet de waarde van in zag en dus besloot om het niet over te nemen. Hiermee heeft EA uiteindelijk Activision flink geholpen, want Call of Duty is al 25 jaar lang (één van) de best verkopende game uit de industrie.

Gordon eindigt zijn betoog overigens wel met een compliment aan voormalige Activision CEO Bobby Kotick voor het maken van de juiste beslissingen en het behouden van het creatieve talent.