Disney gaat op 9 september Marvel en eigen games tonen

Disney staat nu bekend om haar sterke filmfranchises als Star Wars, het MCU en hun eigen Disney films. Echter lijkt het huis van Mickey Mouse ook wat meer met games te willen doen.

De laatste jaren zijn er al een aantal games geweest die niet onverdienstelijk waren, zoals de Spider-Man games van Insomniac en hoewel financieel geen succes is de Guardians of the Galaxy game zeker een aanrader te noemen.

In een bericht aan Businesswire laat Disney weten op 9 september om 22:00 (Nederlandse tijd) een showcase te houden voor hun games.

Tijdens deze show zullen Marvel’s Midnight Suns, The LEGO Skywalker Saga en de eerste blik op de aankomende Marvel-game van Amy Hennig getoond worden. Vele kennen haar van haar werk aan de Uncharted-franchise. Naar verluidt zou haar bedrijf Skydance New Media ook nog aan een Star Wars-game werken.

Daarnaast gonst het de afgelopen tijd van de geruchten over mogelijke Marvel games bij EA. Zo zou de ontwikkelaar bezig zijn met een Black Panther-game en wordt er ook gewerkt aan een Iron Man-game, al is dat nog niet helemaal duidelijk of dat nog steeds het geval is.

De show zal live te volgen zijn via diverse kanalen op Twitter, Twitch en Facebook. Echter zullen wij tegen die tijd zorgen dat de showcase ook gewoon hier te bekijken is. Wat hopen jullie nog meer te zien?