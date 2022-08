Deze games neemt Microsoft mee naar Gamescom

Microsoft heeft laten weten welke games er over twee weken op de Gamescom in Keulen te spelen zijn en welke ze de revue zullen laten passeren tijdens de livestreams vanaf de booth.

Microsoft is een van de weinige grote uitgevers die dit jaar wel naar Keulen afreist. Waar Sony, Nintendo, EA, Activision en nog een aantal uitgevers af hebben gezegd, komt de Amerikaanse platformhouder met een flinke line-up aan games naar de Koelnmesse.

De uitgever heeft op hun booth in de Messe de volgende games staan:

Pentiment(Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Age of Empires 4(Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator(Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Sea of Thieves(Rare Games / Xbox Game Studios)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Disney Dreamlight Valley (Gameloft)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Inkulinati (Yaza Games / Daedalic Entertainment)

Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games / Rogue Games)

Lies of P (Neowiz)

Lightyear Frontier (Frame Break)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

You Suck at Parking (Happy Volcano)

Tijdens de livestreams vanaf diezelfde booth zullen diverse ontwikkelaars over hun games praten en dat zijn de volgende games/ uitgevers/ ontwikkelaars:

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires 4 (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

De Gamescom vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Woensdag 24 augustus is de beurs alleen toegankelijk voor media en retail.