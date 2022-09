Deze games komen naar PlayStation Plus Essential, Extra en Premium

Sony heeft weer een aantal games onthuld die volgende maand naar PlayStation Plus Essential, Premium en Extra komen.

Need for Speed Heat, Toem en Granblue Fantasy: Versus zijn de standaard PlayStation Plus-games (die je via elke abonnement kunt verkrijgen).

Daarnaast zal de catalogus voor PlayStation Plus Extra en Premium ook flink groeien. Zo krijgen beide partijen de volgende games vanaf 20 september:

PlayStation 5

– Alex Kidd in Miracle World DX

– Deathloop

– Monster Energy Supercross

PlayStation 4

– Alex Kidd in Miracle World DX

– Chicory: A Colorful Tale

– Dragon Ball Xenoverse 2

– Monster Energy Supercross

– Rabbids Invastion: The Interactive TV Show

– Rayman Legends

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game

– Spiritfarer: Farewell Edition

– Watch Dogs 2

Daarnaast zullen op diezelfde dag ook de volgende klassiekers aan de service worden toegevoegd

PlayStation

– Syphon Filter 2

PlayStation 3

– Bentley’s Hackpack

– The Sly Collection

– Sly Cooper: Thieves in Time

PlayStation Portable

– Kingdom of Paradise

– Toy Story 3