Cyberpunk sequel en meerdere Witcher projecten in ontwikkeling bij CD Projekt

CD Projekt Red heeft tijdens een strategie update meer informatie gegeven over wat er zich bij het bedrijf speelt. De Poolse ontwikkelaar zou niet alleen een Cyberpunk sequel in ontwikkeling hebben, maar ook meerdere Witcher projecten.

De studio werkt zelf aan een opvolger van Cyberpunk 2077 en claimt dat de game de “volledige kracht en potentieel” van Cyberpunk zal bewijzen. De game gaat vooralsnog als Project Orion door het leven.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar indie studio The Molasses Flood overgenomen. Deze ontwikkelaar zal met een “unieke Witcher-game komen”, die een “innovatieve inkijk op de Witcher serie zal geven.” De game heet voor nu Project Sirius en zal een “niet te vergeten verhaal voor bestaande fans geven, net als voor nieuwkomers van de serie.”

Daarna kwam Project Polaris aanbod, wat een verhaal gedreven open wereld RPG zal worden, die ook door CD Projekt Red zal worden ontwikkeld. Deze game is het begin van een nieuwe Witcher-trilogie die binnen zes jaar na release van Polaris zou moeten uitkomen.

Dan is er ook nog een Witcher-game in ontwikkeling bij een third party studio, dat wordt geleid door voormalig ontwikkelaars van de Witcher-games. Deze studio zal ook met een open wereld RPG gaan komen, dat vooralsnog als Project Canis Majoris door het leven gaat.

Tot slot is er ook nog een gloednieuwe IP in ontwikkeling bij de Poolse studio, genaamd Project Hadar. Dit is dus geen Witcher of Cyberpunk-game en sinds vorig jaar is men intern al bezig met de concepten ervoor. Hierover is verder nog niks bekendgemaakt. Het ziet er in ieder geval erg druk uit bij de studio en laten we hopen dat ze hierdoor niet in dezelfde valkuil vallen als bij Cyberpunk 2077.