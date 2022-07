Column: Waar gaat het nou allemaal mis bij Ubisoft?!

Ubisoft heeft deze maand een nieuw dieptepunt bereikt. Althans met al die games die uitgesteld werden en onlangs vier games die werden geannuleerd kunnen we toch haast wel stellen dat het niet bepaald rozengeur en maneschijn is?!

Te veel games te vroeg aankondigen?!

Ubisoft lijkt wel een koning als het op nieuwe games aankondigen gaat en helemaal als het blijkt dat de games veel te vroeg aangekondigd worden. Eerder deze week werden Splinter Cell VR en Ghost Recon: Frontline geannuleerd, maar ik kon me in eerste instantie niet eens meer herinneren dat deze games aangekondigd werden.

Dan zijn er nog tal van games te noemen van de uitgever die vroeg aangekondigd werden, maar of uitgesteld werden of gewoonweg achterwege gelaten werden. Wat te denken van de Prince of Persia: Sands of Time remake, dat talloze keren werd uitgesteld, waarvan de laatste keer zelfs voor onbepaalde tijd.

Of de stilte rondom de piratengame Skull and Bones of de Star Wars-game waar men aan werkt of de plotselinge langdurige uitstel van Avatar: Frontiers of Pandora. Kortom het lijkt wel alsof er veel dingen fout gaan bij de Franse uitgever.

Tot slot wil ik ook even Assassin’s Creed Rift aanhouden, want alhoewel de game nog niet eens officieel aangekondigd is, heeft Ubisoft deze game blijkbaar intern al uitgesteld. Dit is toch te bizar voor woorden?!

Te veel studio’s die samen moeten werken?

Wat me de laatste jaren bij Ubisoft opvalt, is het aantal studio’s die aan een game werken. Zo werkten er 15 studio’s aan Asssasin’s Creed Valhalla, 12 studio’s aan Far Cry 6 en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Het lijkt mij helemaal niet handig communiceren en niet (alleen) vanwege de taalbarrières, maar vooral vanwege de tijdsverschillen die tussen sommige studio’s zit.

Daar komt ook nog eens de gehele coronapandemie en de nieuwe situatie waarin personeel thuis werkt en het lijkt me dat het al snel een rommeltje wordt om alles in goede banen te leiden.

Ik weet natuurlijk niet zeker of dit de reden is dat er zo veel games worden uitgesteld/ geannuleerd, want als we eerlijk zijn lijkt het creatieve proces van Ubisoft de laatste tijd ook maar van een template te komen. Althans als het gaat om AAA-games dan natuurlijk. Een open wereld game met liefst RPG(light) elementen en veel verkenningsmogelijkheden.

Om nog maar te zwijgen over de bugs die er bij de spellen van Ubisoft naar boven komen. Ik ben bijvoorbeeld naar een uur of 35/40 gestopt met Assassin’s Creed Valhalla door de vele (kleinschalige) bugs. Ik moest een sleutel zoeken in Lunden, en alhoewel ik op de goede plek was, lag de sleutel er helaas niet. Gezien dat al de zoveelste keer dat er een dergelijke bug was, kon ik het gewoon niet meer opbrengen om de game op te pakken.

Meer risico durven nemen

Wat mij betreft is Ubisoft nog lang niet ten dode opgeschreven, want immers heeft het bedrijf met IP als de eerdergenoemde Far Cry, Assassin’s Creed en Tom Clancy’s-games goud in handen. Toch zou ik het meer waarderen als men wat oudere IP (weer) tot leven zou brengen. Ik zou het gaaf vinden als we bijvoorbeeld een nieuwe Driver/ remake van het eerste deel zouden krijgen of zelfs een nieuwe Rayman zou wel eens tijd zijn.

Ubisoft lijkt in veel dingen niet meer die risico’s te willen nemen en we zien de focus ook al langzaam verschuiven naar live service (free-to-play) games. Ik weet niet of dat de goede weg is die de uitgever in slaat, maar als dat wel succesvol zal worden, ben ik bang dat de singleplayer games heel snel naar de achtergrond zullen verdwijnen. Laat dat nou het laatste zijn wat ik van Ubisoft en de rest van de gamesindustrie wil zien.