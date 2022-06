Column: Sony’s VR show gaat nog wel komen

Sony heeft in de nacht van donderdag de eerste vijf games voor de PlayStation VR 2 getoond. Hoewel dit mager lijkt met de meer dan 20 games die ons voorgeschoteld worden, was het letterlijk een sneak peak op de games van de nieuwe VR-headset.

We kunnen dus wel stellen dat Sony nog behoorlijk wat achter de hand heeft qua games voor de PlayStation VR 2. Met Horizon: Call of the Mountain heeft men wellicht al een van de grootste games onthuld, maar opvallend genoeg werd VR-ondersteuning voor Gran Turismo 7 nog niet bevestigd. Dit is overigens iets wat vele VR-fanatiekelingen en ondergetekende eigenlijk vanzelfsprekend nemen. Immers legde Gran Turismo Sport de basis voor VR-ondersteuning in de serie en lijkt het ons iets waar Sony heel goed op voort kan borduren.

We horen overigens steeds meer geluiden vanuit de bekende ‘industrie insiders’ dat Sony de PlayStation VR 2 pas in 2023 gaat uitbrengen, in plaats van dit jaar. Dit lijkt nog niet helemaal zeker, aangezien we in de trailer van the Walking Dead: Saints and Sinners wel degelijk een 2022 releasedatum kregen te zien. Of Sony heeft het intern nog niet gecommuniceerd of de VR-headset staat nog gewoon voor eind dit jaar op de planning.

Magere State of Play?!

Ik lees op social media en hoor om me heen al veel dat de afgelopen State of Play niet geheel volgens verwachting was. Ik vraag me af of dit aan hun verwachtingen ligt, want Sony heeft eigenlijk precies laten zien wat men van te voren aangaf. Een blik op aankomende en nieuwe third party games (wat met games als Street Fighter V6, Resident Evil 4 Remake en Final Fantasy 16 gewoon klopt) en een sneak peak op de games voor de PlayStation VR 2. Ook dit laatste klopt, aangezien de games Horizon, Resident Evil 4 en Village, The Walking Dead en No Man’s Sky werden getoond in VR.

Het is misschien dat Sony sneak peak wel erg letterlijk genomen heeft, maar met een show van 30 minuten had men toch nooit alle 20+ VR games en third party games kunnen laten zien. Om nog maar te zwijgen over de indie games die werden getoond.

Ik ben er gewoon van overtuigd dat er in of rond september nog een speciale State of Play voor de PlayStation VR 2 en diens games zal komen. Er zijn immers nog ruim 15 games waarvan we nog niet afweten. Het kan natuurlijk zijn dat Sony ook nog wat games van de eerste VR-headset remastered voor de PS VR 2, maar ik heb het gevoel dat we een nog hele mooie tijd voor de boeg gaan krijgen!