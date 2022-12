Bouw je eigen rijk op in Crime Boss: Rockay City

De game Crime Boss: Rockay City doet ons erg denken aan GTA, maar dan in first person. En de cast is overigens erg spectaculair te noemen!

Zo bouw je jouw rijk op met Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover en Damion Poitier aan je zijde. Terwijl niemand minder dan Danny Trejo en Vanilla Ice juist de concurrentie vertolken. Oh ja en de cherif is Chuck Norris!

De game is overigens in je eentje te spelen, maar er is ook een mogelijkheid om vrienden uit te nodigen in deze PvE game, die vanaf 28 maart verkrijbaar is voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/X.