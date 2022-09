Black Panther en Captain Amerika strijden samen tegen de Nazi’s

Skydance New Media heeft tijdens Disney en Marvel Games Showcase een Captain Amerika en Black Panther game aangekondigd. Hoewel de game nog geen officiële titel heeft, zullen Cap en T’Challa het in de game samen opnemen tegen de Nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Er is niet heel veel bekend over de game, behalve dat schrijfster Amy Hennig, bekend van Uncharted 1 t/m en Legacy of Kain, het verhaal voor haar rekening neemt. Ook de trailer van de game geeft niet heel veel weg, behalve dat we Parijs te zien krijgen, maar ook een kleine glimp op het Wakanda van de jaren ’40.

Wanneer de game zal verschijnen, is ook niet bekend. We zullen het uiteraard allemaal voor jullie in de gaten houden!