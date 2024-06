Avowed releasedatum mogelijk gelekt, Star Wars speeltijd bekend en meer in overig nieuws week 24

De werkweek zit er weer op en na een weekend vol game onthullingen en trailers was het deze week vooral nagenieten. Zo hoorden we voornamelijk veel over games die dit weekend getoond werden, zoals Avowed, de nieuwe Fable en Assassin’s Creed Shadows.

Nieuws

Avowed kwam afgelopen weekend tijdens de Xbox Games Showcase voorbij en later ook nog in de Xbox Podcast en daar lieten de ontwikkelaars weten dat de game zowel in first person als third person view is te spelen.

Daarnaast lekte ook de mogelijk releasedatum van de game uit, doordat Obsidian die per ongeluk op de website had gezet.

Over lekken gesproken: deze week werd de kaart van Assassin’s Creed Shadows gespot en het lijkt erop dat Ubisoft een keer niet een nog grotere speeltuin wilde voorschotelen. In gesprek met Video Games Chronicle laat Ubisoft Quebec’s Simon Lemay-Comtois namelijk weten dat de map vergelijkbaar is met die van Origins.

We blijven nog even bij Ubisoft, namelijk Star Wars Outlaws. Volgens game director Julian Gerighty ben je tussen de 25 en 30 uur bezig om de game uit te spelen, althans het verhaal van Kay Vess. Als je alles wil verkennen kun je rustig het dubbele aan speeluren rekenen.

De Ultimate Edition van Life is Strange: Double Exposure geeft wel heel vroeg toegang tot de eerste twee afleveringen van de game. Spelers die de €79,99 neerleggen, kunnen namelijk al twee weken eerder aan de slag. Moet deze trend gelijk verbannen worden of zouden jullie twee tientjes meer betalen om zo veel eerder met een nieuwe game aan de slag te kunnen?

Het valt te discussiëren of je de Summer Game Fest de moeite waard vond, maar Geoff Keighley laat in een bericht op X weten dat de show ook volgend jaar weer van de partij is.

Mocht je de Kingdom Hearts games nog nooit gespeeld hebben en eigenlijk alleen omdat je deze games op Steam wil spelen, heb je geluk, want de games zijn sinds deze week in de digitale winkel van Valve te vinden.

Trailers van de week

Phantom Blade Zero was de grote afsluiter van de Summer Game Fest en deze week kregen we nog meer beelden van de action-RPG voorgeschoteld.

De metalband Metellica is sinds deze week te horen in Fortnite. Naast zes nummers van de band is er ook een speciale Battle Stage modus te spelen.



Ara: History Untold is voorzien van een releasedatum en dat zal op 24 augustus zijn. Tijdens een nieuwe Xbox podcast werd de releasedatum behandeld, maar ook meer van de game getoond.



Elke week komen er wel één of twee nieuwe trailers van Dragon Ball Sparking! Zero voorbij en in de video van deze week worden de diverse modi uit de game behandeld.

Final Fantasy 14 is deze week voorzien van de nieuwe uitbreiding, genaamd Dawntrail. Om de komst ervan te vieren, heeft Square Enix een launchtrailer vrijgegeven.

Geruchten

Gamestop lijkt per ongeluk de releasedatum van Metal Gear Solid Delta: Snake Eater te hebben gelekt. De retailer meldde namelijk in een bericht op X dat de game op 17 november verschijnt. Echter is het bericht alweer verwijderd van het social media platform.