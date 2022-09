Assassin’s Creed: Codename Red teaser toont het feodale Japan

Waar Assassin’s Creed Mirage teruggaat naar de roots van de serie gaat Codename Red juist verder waar Valhalla mee bezig was. Verwacht RPG-elementen in de AC-game die je laat strijden in het feodale Japan.

Aan de gehele aankondiging van deze game is wel te merken dat we nog even moeten wachten op de game. Ten eerste vanwege de naam en ten tweede vanwege de teaser die gepaard ging bij de aankondiging. We zien daarin een Shinobi op een dak van een gebouw en dat is het eigenlijk ook wel.

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Codename Red is in ontwikkeling, maar voor welke platforms en wanneer de game komt is nog een groot mysterie.