Arkane Austin en Tango Gameworks gesloten door Microsoft

Zo hebben de medewerkers van de studio’s verantwoordelijk achter Redfall (Arkane Austin) en High-Fi Rush (Tango Gameworks) te horen gekregen dat ze ermee zullen stoppen. Tot slot wordt Elder Scrolls Online-ontwikkelaar Roundhouse Games opgenomen in Zenimax Online Studios.

Naast het slechte nieuws voor de medewerkers heeft Microsoft ook laten weten dat er geen nieuwe content meer voor Redfall zal komen. Hierdoor krijgen spelers bepaalde beloofde updates niet meer.

Xbox head of studios Matt Booty wrote in an email to staff that "we are making these tough decisions to create capacity to increase investment in other parts of our portfolio and focus on our priority games." Not yet clear how many jobs will be lost. https://t.co/my1J0gos2q

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 7, 2024