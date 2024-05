Activision opent nieuwe studio voor nieuwe AAA franchise

Activision heeft een nieuwe studio geopend in Polen. Deze studio barst van het talent en gaat niet helpen bij Call of Duty, maar een geheel nieuwe franchise maken!

De studio zal de tweede zijn in de regio, aangezien Infinity Ward Krakow ook al in Polen is gestationeerd. Voor de nieuwe franchise heeft men medewerkers van onder andere The Witcher 3, The Last of Us, Uncharted en Cyberpunk 2077 weten te strikken.

Elsewhere Entertainment is vanaf de grond opgebouwd en is een vooraanstaande, zelfstandige studio die zich toelegt op het creëren van een omgeving die gedurfde en diverse ideeën inspireert. De onderliggende missie van het team moedigt iedereen aan om creatief te verkennen en samen te werken om een ​​franchise te creëren met een blijvende erfenis die veel verder reikt dan alleen games.

De studio werkt al enige tijd van onder de radar en we zijn erg benieuwd wat men voor ons in petto heeft. We houden het uiteraard voor jullie in de gaten!