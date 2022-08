You Suck at Parking – tot waanhop gedreven?!

Tijdens de Gamescom heb ik waarschijnlijk mijn nieuwe ‘guilty pleasure’ gevonden. Op de Xbox booth wilde ik mijn parkeerkunsten bewijzen in de game You Suck at Parking. Wat kwam ik van een koude kermis terug.

In You Suck at Parking moet je dus een auto zien in te parkeren (je verwacht het niet, he?!). Het concept is heel simpel, maar de uitvoering is een heel ander verhaal. Je begint met relatief eenvoudige levels, maar je kunt de levels op twee manieren finishen. Of je krijgt de melding dat je het level gehaald hebt of de melding dat je het perfect hebt uitgevoerd.

De levels bestaan uit drie verschillende parkeervlakken waar op geparkeerd dient te worden en je moet niet alleen letten op de tijd, maar ook op de hoeveelheid benzine die je hebt. Daarnaast zijn er allerlei obstakels die het je leven flink zuur kunnen maken. Om nog maar te zwijgen over het feit dat je niet achteruit kunt rijden en alleen stil kunt staan op de daarvoor bestemde parkeervak.

Laat ik (en ik neem aan nog vele met mij) nou dan juist de neiging krijgen om alles te perfectioneren. In de eerste levels is dat nog wel te doen, maar als er eenmaal wat nieuwe elementen aan de game worden toegevoegd wordt het een heel ander verhaal.

Zo zijn er bepaalde vangrails die je niet meer aan mag raken of juist speedboosts op plekken waar je er eigenlijk niet op zit te wachten of plekken waar je de lucht in wordt gesmeten. Of torens die vuurballen op de weggooien wat echt voor flink wat irritatie kunt zorgen.

Tot slot zijn de levels ook in diverse gebieden, waar je eerst doorheen rijdt voor je een level start, dus denk aan gewoon asfalt, maar ook een besneeuwd wegdek en dergelijke. Dit zorgt er weer voor dat je bijvoorbeeld rekening moet houden met je remweg, waardoor je anders net voorbij de parkeerplek stil komt te staan of juist in het ravijn valt dat er achter zit.

You Suck at Parking is een super eenvoudig concept, maar heeft zeker wel de potentie om een ontzettend verslavend spel te worden. Zo’n spel dat je eigenlijk niet wil spelen, maar niet kan loslaten omdat je die ene level bijna geperfectioneerd hebt!