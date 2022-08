Verschijnt er een remake van Alone in the Dark?!

Het lijkt erop dat een medewerker van de Belgische retailer Smartoys iets te vroeg een pagina van een mogelijke remake van Alone in the Dark online heeft geknald.

De retailer plaatste enkele screenshots en boxart van de game en wat informatie. De pagina is inmiddels verwijderd, maar AestheticGamer wist de informatie vast te leggen en op social media te plaatsen. Volgens de insider zal de Alone in the Dark remake op dezelfde manier worden gemaakt als de remake van Resident Evil 2.

In de beschrijving van Smartoys werd geschreven over “een liefdesbrief naar de game uit de jaren 90, waarin je een even sinister en memorabel verhaal meemaakt door de ogen van een van de twee hoofdrolspelers.” Spelers stappen in de voetsporen van Edward Carnby en Emily Hartwood en zullen achter het mysterie van het Derceto-landhuis zien te komen.

Er is een grote kans dat de game tijdens de THQ Nordic digital showcase zal worden onthuld. Deze zal namelijk vanavond om 21:00 plaatsvinden.

Alone in the Dark wordt door vele gezien als de voorganger van Resident Evil. Echter verschenen er nog regelmatig nieuwe games, maar die werden niet altijd met open armen ontvangen. De rechten van de serie waren tot 2018 in handen van Atari, maar werden destijds door THQ Nordic overgenomen.