Uncharted is één van de meest herkenbare merken van Sony. Nathan Drake is daarbij ook één van de meest herkenbare iconen van PlayStation. Zijn avontuur begon op PlayStation 3 en heeft ook andere platformen gezien. Zoals de PlayStation Vita, mobiele telefoons en natuurlijk de plek waar zijn verhaal is geëindigd, de PlayStation 4. De Uncharted games op PlayStation 4 zijn daarna overgebracht naar de meest recente console van Sony, de PlayStation 5. Bij de aankondiging van de PlayStation 5 port kregen wij te horen dat deze collectie ook naar PC komt.



Dat brengt ons naar dit moment. Uncharted 4 en Lost Legacy zijn nu beschikbaar op PC. Deze review zal met name kijken naar de port van deze games. Ik ga de games uiteraard wel bespreken, omdat het belangrijk is om te weten voor wie deze titels bedoeld zijn.

One last time

Uncharted 4 is het laatste avontuur van Nathan Drake. Hij gaat samen met zijn broer Sam op zoek naar de schat van Henry Avery. Hier bezoek je prachtige landschappen, ga je op tegen typische action-adventure schurken, ontdek je verschillende schatten, journals en geheimen. Dit wordt gecombineerd met een prachtig verhaal, met charmante personages en gameplay die na meer dan zes jaar nog steeds fantastisch is.

Dit geldt niet alleen voor Uncharted 4. De Legacy of Thieves Collection bevat ook Uncharted Lost Legacy. Dit is een standalone game/expansion met soortgelijke gameplay als Uncharted 4. Hier speel je als Chloe Frazer waar je (samen met Nadine Ross) opzoek gaat naar de “Tusk of Ganesh”. Dit avontuur speelt zich voornamelijk af in India; maar je zal wel genoeg variatie in de omgeving zien om erg te kunnen genieten van de locatie. Zoals aangegeven is de gameplay ongeveer hetzelfde als Uncharted 4. Combat, stealth, het geklim en geklouter zijn weer aanwezig, maar Chloe heeft een lockpick mechanic. Daarmee kan je verschillende kratten openen in de wereld om gebruik te maken van unieke wapens.

Een Uncharted game spelen brengt heel wat uren aan plezier, vooral als het jouw eerste keer is! Dit is voor mij het geval geweest, omdat ik nooit toe was gekomen aan Uncharted 4 en Lost Legacy. Het was dus erg fijn om ze voor het eerst te ervaren op deze manier. Deze titels raad ik zeker aan, omdat je ze alsmaar opnieuw kan spelen. Dit kan je doen om alles te verzamelen, uitdagingen aan te gaan, verschillende cheats uit te proberen, of om het verhaal nog een keer mee te maken. Dus ik zou zeggen speel de games vooral, maar…

Een lichte vorm van turbulentie

Ondanks dat de Legacy of Thieves Collection PC port over het algemeen erg sterk is, heeft het toch wat minder fijne aspecten. Ik ben tegen wat problemen opgelopen die mijn immersie hebben verbroken. Letterlijk en figuurlijk. Dit varieert van kleine dingen zoals visuele bugs, of dat de game opeens moet laden in bepaalde stukken. Daarnaast zijn er ook grotere dingen zoals willekeurige crashes en dat Lost Legacy oneindig lang bleef laden bij het opstarten. Er is geen indicatie van waarom dit gebeurt en ik ben zeker dat het niet ligt aan mijn PC. Hierdoor heb ik het idee dat de port niet goed is geoptimaliseerd. Waardoor ik wel vind dat het toch iets later uitgebracht kon worden. Het kan zijn dat het is opgelost en dat jij dit niet mee zal maken, maar het is goed om dit in jouw achterhoofd te houden.

Ondanks de crashes heb ik nooit problemen gehad met mijn save file. Zodra de game was opgestart begon ik dicht in de buurt van waar het is gecrasht en heb het daar niet opnieuw ervaren. Het is geen slechte port, omdat andere aspecten wel erg goed zijn. Denk hierbij aan prestaties op het gebied van framerate, DualSense 5 ondersteuning en grafische kwaliteit. De Legacy of Thieves Collection is zo prachtig dat ik versteld stond van de details. Bijvoorbeeld het effect van water op zowel haar en kleding, kreukels in de kleding, zweet van personages en nog veel meer!

Voor wie is dit gemaakt?

Het antwoord hierop is vrij makkelijk. Uncharted Legacy of Thieves Collection op PC is bedoelt voor spelers die deze titels niet eerder hebben ervaren. Ik zou zelfs zeggen dat het is bedoelt voor mensen die geen mogelijkheid hebben om het te upgraden van de PlayStation 4- naar de PlayStation 5-versie. Als je de games al eerder hebt gespeeld zou ik adviseren om goed na te denken of het nog wat interessants te bieden heeft voor jou, omdat er geen extra content is toegevoegd. Sterker nog, er ontbreekt wat content. Namelijk de multiplayer van Uncharted 4; dus als je hebt gehoopt dat te kunnen spelen moet ik je helaas teleurstellen.

Als je het niet eerder hebt gespeeld of hoe dan ook opnieuw wil spelen, kan ik de PC versie aanraden! Het is geen perfecte port; maar voor hetzelfde geld zijn de problemen verholpen wanneer jij op avontuur gaat met Nathan Drake en Chloe Frazer.

Uitgever: PlayStation PC LLC

Ontwikkelaar: Naughty Dog LLC, Iron Galaxy Studios

Releasedatum:: 19 oktober 2022

Platforms: PC

Gespeeld op: PC