Ubisoft schrapt The Division Heartland

Ubisoft heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat de ontwikkeling van The Division Heartland is geannuleerd.

De uitgever meldt in een verklaring dat ze de moeilijke keuze hebben genomen om de focus op andere projecten (xDefiant en Rainbow Six) te kunnen leggen. De medewerkers van Red Storm Entertainment zullen dan ook worden overgezet naar andere nieuwe projecten binnen het bedrijf, waaronder de eerder genoemde games.

The Division Heartland was een spin-off van de looter-shooter en zou extractionbased gameplay (PvEvP) bevatten. Ook zou de game meerdere speelbare personages kennen en een dag en nachtcyclus. Helaas heeft de game, die in 2021 werd aangekondigd het niet gered. Het was natuurlijk al een voorteken dat er zo weinig updates over de game werden vrijgegeven.

The Division-fans hoeven niet helemaal rouwig te zijn, want Ubisoft’s Massive Entertainment werkt ook nog aan The Division 3 en er is ook een mobiele versie van de game met de subtitel Resurgence in ontwikkeling.