Trip-Tips: AnimeCon (10 t/m 12 juni)

Bij een evenement met de naam AnimeCon denk je misschien niet direct aan games. Echter, niets is minder waar. Voor gamers is er genoeg te doen. Daarom past AnimeCon helemaal in onze nieuwe rubriek; Trip-Tips.

Eerst even dit

Voordat ik losga over het evenement, eerst iets korts over deze nieuwe rubriek. Gamen is natuurlijk hartstikke leuk, maar waarom moet dat altijd met mensen die je kent? Ik ben er zelf steeds meer achter gekomen door onze trips naar Gamescom, Firstlook en andere events dat gamen met vreemden eigenlijk nog wel toffer is. Online kan dat natuurlijk ook heel gemakkelijk, maar de sfeer van een offline evenement is iets wat je zou moeten meemaken. Daarbij is er vaak meer te doen en te zien dan gamen alleen. AnimeCon is hier een perfect voorbeeld van.

Waarom naar AnimeCon?

Misschien wist je het niet, maar voor gamers is er zoveel te beleven in Nederland. Het is soms alleen wat beter zoeken. Zo is AnimeCon een evenement waar de Japanse cultuur centraal staat. Dus naast games is er ook aandacht voor cosplay, anime, vechtkunst, taal, eten enzovoorts. Ik ben zelf steeds meer gaan inzien hoe leuk het is om meer te leren over de Japanse cultuur. Dit zie je vaak namelijk weer terug in games van allerlei uitgevers. Denk aan de vechtkunst uit Ghost of Tsushima, de gebruikte voorwerpen of etenswaar in Nintendo games of de prachtige soundtracks uit Kingdom Hearts.

AnimeCon is één van die plekken waar je kunt kennismaken met meer dan games alleen. Misschien is er zelfs wel meer aandacht voor de Japanse cultuur dan voor het gamen. Is dat niet iets voor jou, dan is dat natuurlijk prima. Toch kun je best een hele dag of zelfs het hele weekend genoeg doen in het game-gebied. En als je niet zo van toernooien bent, dan is er volgens de site genoeg te beleven met retro/arcade kasten en allerlei andere manieren van gamen.

Iets wat ik trouwens niet wil overslaan is de community. Op evenementen als deze leer je altijd nieuwe mensen kennen. Iedereen deelt namelijk dezelfde passie als jij; liefde voor gamen of liefde voor alles wat met Japan te maken heeft. Dat betekent ook dat mensen zich kleden naar een favoriet personage uit een game of anime. Mijn ervaring is dat iedereen heel open en aardig naar elkaar is. Dat is ook een reden voor mij om deze rubriek te beginnen.

Conclusie

Evenementen bezoeken is misschien niet iets voor iedereen. Soms is het gewoon lekker om in je eentje helemaal los te gaan in je kamer. Of vind je het gewoon leuker om samen met bekenden te gamen. Ben je echter benieuwd naar mensen die dezelfde passie delen dan is AnimeCon een leuke plek om eens naartoe te gaan.

Meer Trip-Tips? We laten het weten als er weer een tof evenement in Nederland is!