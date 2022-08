The Game Awards vinden plaats op 9 december

Zoals elk jaar wordt ook dit jaar weer een nieuwe Game Awards gehouden. Dit jaar zal dat op vrijdag 9 december (8 december in de VS) plaats gaan vinden.

The Game Awards is de grote show van het najaar waar tussen alle aankondigingen en nieuwe trailers ook awards worden uitgereikt voor diverse categorieën, waaronder the Game of the Year. Ook dit jaar zal de show weer online te volgen zijn en wordt het weer gehouden in het Microsoft Theater in Los Angeles.

Dit jaar zal er een nieuwe categorie worden toegevoegd, namelijk “Best Adaption”. Dit is een award voor een tv-serie/ film die gebaseerd is op een gameserie. Hierbij kun je denken aan de Sonic films en de Witcher serie op Netflix. Echter spreekt de organisatie ook over andere mediums dan films en series.