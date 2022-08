Tencent heeft mogelijk interesse in Ubisoft

Techgigant Tencent heeft naar verluid interesse om een groot aandeel van Ubisoft over te nemen.

Dit meldt website Reuters in een bericht. Het Chinese bedrijf heeft op dit moment al vijf procent van de aandelen van Ubisoft in handen. In 2018 werden deze aandelen van de uitgever van onder andere Assassin’s Creed en Far Cry.

Tencent zou bij de familie Guillemot (nu de grootaandeelhouders van het bedrijf met 15 procent van de aandelen) hebben geïnformeerd over de mogelijkheid om meer aandelen over te nemen. Reuters meldt dat het Chinese bedrijf maar liefst 100 euro per aandeel over heeft, wat overigens ver boven de marktwaarde ligt. Het is overigens niet bekend hoeveel procent van de aandelen Tencent wil bemachtigen.

Deze zet van Tencent zou moeten zorgen dat Ubisoft een leuke verdienste blijft van het bedrijf en voorkomen dat het door andere bedrijven wordt overgenomen. Dit was ook één van de redenen dat het bedrijf in 2018 vijf procent van de de aandelen overnam.

Tencent is inmiddels al een flinke jongen in de game-industrie. Zo heeft het al flink geïnvesteerd in bedrijven als Riot Games, Epic Games, Frontier Developments, Activision Blizzard en PlatinumGames.