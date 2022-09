Team Ninja kondigt PS5 console-exclusive Rise of the Ronin aan

Team Ninja heeft tijdens de State of Play een nieuwe game aangekondigd die exclusief naar de PlayStation 5 (en PC) zal komen. In Rise of the Ronin ga jij aan de slag als een samoerai zonder meester.

De game speelt zich af in het Japan van de 19de eeuw (1863) en dat is de periode van het einde van de Edo. In die tijd had het land van de rijzende zon te maken met onderdrukkende leiders en ziektes die dodelijk waren, terwijl er ook nog een oorlog gaande was de Tokugawa Shogunate en de Anti-Shogunate.

In de game stappen spelers in de schoenen van een Ronin, die geen meester heeft en dus zelf mag bepalen wat hij doet. Het is ook een open wereld actie-RPG en de focus zal liggen op de gevechten die de Ronin zal hebben.

In de game zullen spelers aan de slag kunnen met diverse katana’s en andere wapens. Volgens Team Ninja heeft het bedrijf hun jarenlange ervaring gebruikt om de game naar een “hoger niveau te krijgen.” We kennen de studio natuurlijk van de Ninja Gaiden franchise en men spreekt nu al van hun meest ambitieuze game ooit.

Rise of the Ronin zal dus console-exclusief zijn voor de PlayStation 5 en verschijnt ergens in 2024.