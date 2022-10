“Star Wars Eclipse zal nieuwe ras introduceren”

Beyond: Two Souls en Heavy Rain-ontwikkelaar Quantic Dream heeft grote plannen met Star Wars: Eclipse. Volgens de Sacred Symbols podcast zal de game een nieuw ras introduceren.

Star Wars Eclipse speelt zich ruim 200 jaar voor de Skywalker Saga af, maar ook in die tijd schijnt er een keizerrijk geweest te zijn. In de game zouden spelers de avonturen van Sarah volgen, die een Zaraan als ras heeft. Het zijn wel mensachtige wezens alleen hebben ze een heel apart ritueel bij een huwelijk. Volgens de podcast zijn paren die trouwen, worden op de planeet gezien als unit en zullen dus samen moeten strijden.

Echter zorgt dat voor problemen bij Sarah, gezien ze wel gelooft in de strenge regiem, maar haar man Xendo wat zachtaardiger is.

Star Wars Eclipse is overigens de eerste keer dat we qua games een beeld krijgen op the High Republic. Tot dusver verschenen er alleen boeken uit waarin dit tijdperk in de Star Wars Universum wordt behandeld. De enige bekende die daar zijn opwachting kan maken, is natuurlijk Master Yoda.