Standalone The Last of Us multiplayer game laat nog wel even op zich wachten

Tijdens de Summer Game Fest gaf Neil Druckmann wat meer tekst en uitleg over de standalone multiplayer game van the Last of Us Part 2.

Op het podium liet de vice president van Naughty Dog weten dat er nog steeds gewerkt wordt aan de standalone multiplayergame van the Last of Us Part 2. Deze zou in eerste instantie als modus verschijnen, maar is inmiddels net zo groot als een singleplayer game van de ontwikkelaar.

Het wordt ook een hele unieke multiplayer ervaring, aangezien er ook een verhaal vertelt wordt en de game met een geheel nieuwe cast komt. Dat komt ook doordat het zich in een ander gedeelte van de VS afspeelt dan de games. Als we de concept art mogen geloven, speelt het zich in San Fransisco af.

Echter moeten we nog wel geduld hebben, want Neil Druckman liet weten pas volgend jaar met meer informatie over de game te zullen komen. Tot die tijd zullen we het moeten doen met de remake van The Last of Us en de TV serie die volgend jaar naar HBO Max komt.