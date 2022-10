Splinter Cell remake moet op zoek naar nieuwe regisseur

Ubisoft heeft laten weten dat de regisseur van de Splinter Cell remake is opgestapt. Hierdoor dient het bedrijf op zoek te gaan naar een opvolger.

VGC zag op de LinkedIn-pagina van David Grivel dat hij een nieuw avontuur aan gaat. De regisseur werkte bij Ubisoft aan Assassin’s Creed Unity, Far Cry 5 en dus de remake van Splinter Cell.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat de ontwikkeling van de game heeft te lijden onder het vertrek van Grivel. Ubisoft heeft zelfs al een opvolger op het oog en ook lijkt er geen ruzie tussen de twee te zijn.

David Grivel meldt namelijk in een verklaring:

“Na meer dan 11 jaar bij Ubisoft is het nu tijd om op een nieuw avontuur te gaan. 11 jaar is een lange tijd en om het op te sommen is bijna onmogelijk, maar ik moet zegge dat ik geluk heb gehad. Geluk om met zo veel fantastische mensen te mogen werken. Ik heb heel veel vrienden gemaakt.”

“Ik wil iedereen met wie ik bij Ubisoft heb gewerkt oprecht bedanken en ‘au revoir’. Dit is geen ‘adieu’ omdat onze industrie zo klein is en ik kijk uit naar de tijd waarop onze paden elkaar kruisen. Ik maak later bekend wat het nieuwe avontuur is.”

Ubisoft heeft in het verleden al laten weten dat het moeite heeft om talent in huis te houden. Voornamelijk in Canada heeft het enorm te maken met concurrentie die betere voorwaarden voorschotelen.