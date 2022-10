Spanning en sensatie in eerste uren van Marauder

Vlak voor mijn vakantie kreeg ik van Team 17 een code voor de Early Access van Marauders aangeboden. Gezien dit genre mij erg ligt, besloot ik hem toch nog even de kans te geven. Het is dat ik niet verder kwam dan vier uur spelen, maar wat heb ik nu al intense momenten meegemaakt!

Wat is Marauders?

Voor ik in ga op die momenten, wil ik jullie toch eerst uitleggen wat Marauders nou precies voor een game is. Het is een PvEvP looter game in de ruimte. Om heel kort door de bocht te zijn: het is Escape from Tarkov, maar dan als sci-fi shooter.

Daar wil ik wel een kanttekening maken dat Escape from Tarkov nogal dieper in gaat op sommige gameplay-elementen. Zo heeft die game veel meer verschillende manieren om health terug te winnen of bepaalde stims/ kits om te voorkomen dat je doodbloedt nadat je bent beschoten.

Marauders is daarentegen een stuk vriendelijker om te spelen, aangezien je daar zelfs voedsel uit blikjes kunt gebruiken om je health aan te vullen, maar dit is dan niet zo effectief als een first aid kit (om maar een voorbeeld te noemen).

Hoewel Marauders zich in de ruimte afspeelt, zijn de wapens die je tegenkomt best oud. Zo zijn er Tweede Wereldoorlog wapens als de Mauser (handwapen) of de MP40, maar heb ik ook al wapens gezien die uit de Koude Oorlog kwamen (Mac), maar ook heb ik een M246 de revue zien passeren. Kortom qua wapens lijkt deze game je een hoop diversiteit te bieden.

Van pijnlijk begin tot toch een redelijke match

Ik zal heel eerlijk zijn en dacht eigenlijk bij het begin van het eerste potje dat deze game niet zou worden wat ik dacht. In de game begin je namelijk in je schip en zul je in de open ruimte op zoek moeten naar plekken waar je loot kunt scoren, maar ook vijanden kunt proberen om te leggen om hun loot te jatten. Of gewoon vijanden in de ruimte proberen om te brengen. Het enige waar je echt rekening mee moet houden is het feit dat iedere run nog geen 25 minuten aan zuurstof hebt.

Het eerste potje begon dus al meteen met een tegenstander die mijn schip al snel in vuur en vlam had en er eigenlijk niks anders op zat dan het schip te verlaten. Ik was eigenlijk niet van plan om het erbij te laten zitten en gezien ik toch mijn schip al kwijt was, besloot ik om alles of niets te spelen.

Terwijl ik mijn weg baande naar de vluchtcapsule, bedacht ik nog even of ik het wel echt zou moeten doen, maar ik liet me niet meer tegenhouden. De aanval werd ingezet door de vluchtcapsule te gebruiken om in het schip van de vijand te rammen en deze over te nemen.

Het was toch even spannend, want de beste man had zich toch best goed verstopt voor mij. Terwijl ik heel langzaam door de gangen van zijn schip liep, kon ik op een gegeven moment beetje bij beetje achterhalen waar hij zich bevond en waar hij naar toe wilde lopen.

Na een vrij kort kat en muisspel besloten we allebei maar om de aanval in te zetten en kwam ik er eigenlijk pas achter dat de shotgun die ik had maar één kogel had en het dus niet het beste wapen was om de aanval mee in te zetten. Gelukkig zorgde de MP40 die ik had meegenomen er wel voor dat de klus uiteindelijk geklaard kon worden en ik zijn schip over kon nemen.

Het bleek later wel een waarschuwing voor wat er komen zou. De verschillende plekken die je kunt bezoeken zijn donker en bevatten vele kleinere ruimtes die vaak aansluiten op wat grotere ruimtes. Zo is er een gebied wat leidt tot een gevangenis-achtige omgeving, maar ook zijn er omgevingen waar grote kanonnen staan of juist een sportzaal. Er zijn veel plekken om te looten, maar het gevaar schuilt in elke hoek.

Ik heb na het gevecht op de schip van een ander nog wel heel even op een schip wat gekeken, waar ik nog wat loot vond, maar besloot al snel om terug te keren naar de basis en alle loot veilig te stellen.

Op save spelen

Wat dat betreft heeft Marauders ook veel weg van Tarkov. Waar je in EFT op zoek moet naar de extractiepunt, zal je in Marauders goed moeten onthouden waar je nou precies je schip hebt aangelegd, want je moet binnen een bepaalde tijd weer terug zijn.

Daarbij moet je rekening houden dat er tussen de iets te makkelijk verslaanbare AI ook andere tegenstanders zitten die je het een stuk moeilijker zullen maken. Hoewel de AI op sommige momenten gewoon domweg voor je neus langsloopt om een soort van weg te rennen, zijn er ook momenten dat deze juist erg scherp overkomt. Het voelt in ieder geval nog niet geheel gebalanceerd aan en is dan ook iets waar ik zelf in de toekomst een tussenweg hoop te krijgen.

Het zorgt er in ieder geval voor dat ik op dit moment zo snel mogelijk wat loot probeer te scoren en als ik het niet meer vertrouw dat ik zo snel mogelijk weg probeer te komen. Het is alleen nog niet gelukt om in die vier uurtjes dat ik gespeeld heb om één missie te voltooien, maar dat hoop ik na de vakantie zeker te doen!

Marauders is tot nu toe een game van erg intensieve gevechten en vele diepte, maar ook hoogtepunten qua adrenaline. Ondergetekende komt er binnenkort zeker nog uitgebreider op terug in zijn review!