Skull and Bones verschijnt op 8 november

Ubisoft heeft tijdens de Skull and Bones Forward laten weten wanneer de piratengame zal verschijnen. Dat zal namelijk op 8 november gaan gebeuren.

Tijdens het event werd de gameplay uitgebreid behandeld en lijkt de focus van de game inderdaad minder op multiplayer gericht. De game is nog steeds wel PvP/ PvE, maar is blijkbaar ook in je eentje te spelen.

In Skull and Bones stap je in de schoenen van je eigen piraat en is het aan jouw om te laten zien wat je waard ben. Door te looten, contracten te voltooien, verkennen en jagen kun je jouw status omhoog krijgen. Daarnaast kun je met de materialen die je verzamelt betere onderdelen voor je schip maken, maar ook voor de crew op je schip.

De game staat dus gepland voor 8 november en komt dan naar de PC, PlayStation en Xbox-consoles.