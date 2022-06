Season 4 Call of Duty Warzone introduceert nieuwe Resurgence map en meer

Volgende week gaat Season 4 van Call of Duty Warzone en Vanguard online en dat betekent dat spelers weer kunnen uitkijken naar nieuwe content.

Zo zal volgende week de nieuwe Resurgence map Fortune’s Keep worden geïntroduceerd. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is, lijkt deze map Rebirth Island te vervangen. Het is bij Warzone immers niet zo dat er gerouleerd wordt met de maps en Fortune’s Keep is een eiland en een resurgence map. Er is maar een kleine kans dat Activision ons hiermee gaat verrassen als extra map.

Naast een nieuwe map komen er ook twee nieuwe wapens naar Warzone en Vanguard, namelijk de Marco 5, de UGM-8 Voor Vanguard keert er een bekende zombiemap terug, namelijk Shi No Numa. Deze komt oorspronkelijk uit Call of Duty World at War, maar werd daarna ook al een paar keer gebruikt.